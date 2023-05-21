 “İnsan gibi yaşamak için…”

Ayşe GÜLER

Ekonomik nedenler, alım gücünde yaşanan gerileme ve gelecek kaygısı, adadan göçün de kapısını araladı.

Kıbrıs’ın kuzeyinden yurt dışına giderek, yeni bir hayat kuran kişilerin sayısı her geçen gün artarken, birçok yurttaş ise bunun zeminini hazırlamaya başladı.

YENİDÜZEN, adadan göç eden veya ayrılmayı düşünen kişilerle görüştü, hepsi tek bir noktada birleşti: “İnsanca yaşamak için…”

Yurttaşlar, Türk Lirası’nın döviz karşısında yaşadığı değer kaybına da dikkat çekerek, para biriminde Euro’ya geçişin gündeme gelmesi gerektiğini vurguladı, çevrelerinde birçok kişinin adadan ayrılmayı düşündüğünü sözlerine ekledi.

Girne’de uzun yıllar Egos Berber isimli dükkanı çalıştıran Artun Alp, fiyatlardaki istikrarsızlık, her şeyin dövize endeksli olması nedeniyle 2022 yılının Mart ayında ailesiyle birlikte ikinci kez İngiltere’ye göç ettiğini söyledi.

Pandemi sonrası yaşanan döviz krizinin bu kararı almasında etkili olduğunu anlatan Alp, “Bakmakla yükümlü olduğum bir ailem var. Her gün standardımız düştü. 15 sene memlekette kalmaya çalıştık, olmadı” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Andaç Özaydınlık ise 3 ay önce gerek çocukları gerekse ‘insan gibi yaşamak’ adına İngiltere’ye yerleştiğini söyledi, çok kısa süre sonra ailesini de yanına alacağını anlattı.

Özaydınlık, “Kıbrıs’ta yaşam artık imkansız” diyerek, “Döviz ile Türk Lirası arasındaki uçurum maalesef bunun ispatı... Yerel ve genel yönetimlerin denetimsizlikleri ve ilgisizlikleri sonucunda bu günlere gelen cennet adamızı yakında daha da kötü günler beklemekte” değerlendirmesinde bulundu.

2022 yılının Aralık ayında Avustralya Sydney’e yerleşen Hasan Özseyhan ise Erdoğan konuşmuş, döviz yükselecekmiş, memlekette elektrikler kesilecek ya da benzin bitecek, özel okula kaç para ödeyeceğiz gibi dertlerden kurtulduk” dedi.

Özseyhan, “Dünyanın bir ucundayız. Ama insan olduğumuzu hatırladık” şeklinde konuştu,

çocuklarına daha rahat bir gelecek sağlamak için Sidney’e geldiklerini söyledi.

Food For Fit sahibi, genç iş insanı Güran Ataker ise birçok kişinin yurt dışı kapısını aralamaya çalıştığını belirtti, Malta’da restoran açacağını, yavaş yavaş da oraya taşınacağını aktardı.

Ataker, “Git gide her şey daha kötü oluyor. Kıbrıs’ta para birimi Euro olursa ya da adada anlaşma olması halinde burada yaşayabiliriz” diye konuştu.

KİM, NE DEDİ?

Food For Fit sahibi, genç iş insanı Güran Ataker:

“Malta’da restoran açıp, yavaş yavaş oraya taşınacağım. Birçok kişi yurt dışının kapısını aralamaya çalışıyor”

Food For Fit sahibi, genç iş insanı Güran Ataker, özellikle pandemi döneminden beridir hükümetlere güven kalmadığını söyledi, “Güvenin olmadığı yerde para değer kaybettikçe de Kıbrıslılar kendi ülkelerinde 3. sınıf kategorisi görüyor” dedi.

Ataker, Türk Lirası’nın döviz karşısında ciddi değer kaybı yaşadığını belirterek, “Para değer kaybediyor. Bu oldukça insanlık da aynı oranda değer kaybedip, yozlaşmış toplum haline geliyor” dedi.

Bu durumun da hem iş hem de sosyal alanda ciddi sıkıntı ve demoralizeye neden olduğunu kaydeden Ataker, birçok kişinin yurt dışı kapısını aralamaya çalıştığını belirtti.

Malta’da restoran açacağını, yavaş yavaş da oraya taşınacağını söyleyen Ataker, Türkiye ile Lefkoşa’daki şubesini kapattığını, koşulların iyi olmamasından dolayı işlerini küçülttüğünü kaydetti.

Ataker, etrafındaki birçok insanın da adadan göç etmeye başladığını dile getirerek, “Git gide her şey daha kötü oluyor. Kıbrıs’ta para birimi Euro olursa ya da adada anlaşma olması halinde burada yaşayabiliriz” şeklinde konuştu.

Artun Alp: “Para biriminde Euro’ya geçiş olursa adaya dönebilirim”

Girne’de uzun yıllar Egos Berber isimli dükkanı çalıştıran Artun Alp, fiyatlardaki istikrarsızlık, her şeyin dövize endeksli olması nedeniyle 2022 yılının Mart ayında ailesiyle birlikte ikinci kez İngiltere’ye göç ettiğini söyledi.

Adadan ilk ayrılığının ardından, 6 sene sonra 2007 yılında döndüğünü anlatan Alp, “6 yılın ardından adaya dönmüştüm. Girne’de doğup büyüdüğüm için orada yatırım yaptım. 2007 ile 2022 yılları arasında dükkanı işletmek için elimden geleni yaptım” dedi.

Alp, özellikle pandemi döneminde ciddi maddi sıkıntı yaşadığını, 6 ay süreyle çalışmadığını ifade ederek, devletin verdiği 1500 TL’lik yardımın da yetersiz kaldığını söyledi.

Bugüne kadar biriktirdiği tüm birikimini pandemi döneminde 7 elemanı ile paylaştığını dile getiren Alp, ardından yaşanan döviz krizinin yurt dışına göç etmesi kararı için son adım olduğunu aktardı.

Alp, “Bakmakla yükümlü olduğum bir ailem var. Her gün standartımız düştü. 15 sene memlekette kalmaya çalıştık, olmadı” değerlendirmesinde bulundu.

Şu anda ülkeye dönmeyi düşünüp düşünmediği sorusuna ise Alp, “Ülkeye ancak Euro kullanılırsa ve Avrupa Birliği çatısı altında geçiş olursa dönerim. Türk Lirası ile baş etmek imkansız” şeklinde konuştu.

Kıbrıs’ın kuzeyinde kalan ancak yurt dışına göç etmeyi düşünen birçok arkadaşından telefon aldığını belirten Alp, “Herkes, kaçmanın yolunu arıyor” dedi.

Alp, yöneticilere halka gereken desteği verme çağrısı yaptı, “Ağır şartlarda çalışan insanlar var, bunun karşılığını alamıyor” şeklinde konuştu.

Andaç Özaydınlık: İnsan gibi yaşamak için…

Andaç Özaydınlık, 3 ay önce gerek çocukları gerekse ‘insan gibi yaşamak’ adına İngiltere’ye yerleştiğini söyledi, çok kısa süre sonra ailesini de yanına alacağını anlattı.

Özaydınlık, son yıllarda adada göç etme oranında gözle görülen ciddi bir artış yaşandığını vurguladı,

ekonomik dengesizlikler ve geçim sıkıntılarının buna neden olduğunu kaydetti.

Alınan maaş ile ay sonunu getirmenin imkansız denecek seviyeye geldiğini ifade eden Özaydınlık, özellikle çocuklu ailelerin okul ve mutfak masrafları nedeniyle elinde avucunda bir şey kalmadığını dile getirdi.

Özaydınlık, İngiltere’de asgari ücretle geçimin çok daha kolay, çocukların eğitiminin çok daha iyi olduğunu belirtti.

“Kıbrıs’ta yaşam artık imkansız” diyen Özaydınlık şöyle devam etti: “Döviz ile Türk Lirası arasındaki uçurum maalesef bunun ispatı... Yerel ve genel yönetimlerin denetimsizlikleri ve ilgisizlikleri sonucunda bu günlere gelen cennet adamızı yakında daha da kötü günler beklemekte. Gün geçmiyor ki yakın çevremden eşim dostum arayıp bizde gelmeyi düşünüyoruz neler yapmalıyız diye araştırıyorlar. Bir gün mutlaka yurduma dönmeyi düşünüyorum ama bu şartların değişeceğini de hiç sanmıyorum.”

Hasan Özseyhan: Döviz yükselecekmiş, memlekette elektrikler kesilecek ya da benzin bitecek dertlerinden kurtulduk

Hasan Özseyhan, adadan ayrılmayı 2018’te kızı dünyaya geldiği günden beri düşündüğünü söyledi, ikinci çocuğunun doğması ve pandemi sonrasında 2022 yılı Aralık’ta Avustralya Sydney’e yerleştiğini kaydetti.

Özseyhan, “Erdoğan konuşmuş, döviz yükselecekmiş, memlekette elektrikler kesilecek ya da benzin bitecek, özel okula kaç para ödeyeceğiz gibi dertlerden kurtulduk” değerlendirmesinde bulundu.

“Dünyanın bir ucundayız. Ama insan olduğumuzu hatırladık” diyen Özseyhan, “Doğup büyüdüğümüz, birlikte vakit geçirdiğimiz aile ve arkadaşlarımızdan ayrı kalmak durumunda kaldık ama dert değil” şeklinde konuştu.

Özseyhan, çocuklarına daha rahat bir gelecek sağlamak için Sidney’e geldiklerini söyleyerek, “Bu çarpık düzen de büyümelerine gönlüm razı olmadı” şeklinde konuştu.

Şu anda eşinin master eğitimini sürdürdüğünü, büyük ihtimalle adaya dönmeyeceklerini ifade eden Çevresinde de ülkeden ayrılmayı düşünen kişiler olduğunu söyleyen Özseyhan, “Maddi olarak da bir sıkıntımız yoktu. Ama biz ayrıldıysak, herkes ayrılmayı düşünür” dedi.