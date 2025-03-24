İnşaat sona erdikten sonra Meclise taşındı

‘Kaçak’ şekilde inşa edilen külliye binasına, “geriye dönük vize muafiyeti” öngören “TC – KKTC arasında imzalanan anlaşma” UBP – YDP – DP Hükümeti’ne mensup vekillerin oylarıyla Meclisten geçti.

UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, Meclis’te KKTC Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclis hizmet binaları yapılmasına dair protokolün, yasa tasarısını Başbakanlık ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı yetkililerinin verdiği bilgiler ışığında çalışmalarını tamamladığını, Komite’nin tasarıyı oybirliğiyle kabul ettiğini açıkladı.

KKTC Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi hizmet binalarının yapılmasına dair protokol, ilgili yasa tasarısıyla birlikte Meclis'te görüşüldü.

CTP ret oyu verdi

UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, tasarının komitede oybirliğiyle kabul edildiğini belirtirken, CTP Milletvekili Ürün Solyalı ise anlaşmanın usul açısından sıkıntılar içerdiğini ve CTP’nin olumsuz oy vereceğini açıkladı.

UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, protokolün ekindeki sunuş gerekçesiyle, Başbakanlık ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı yetkililerinin verdiği bilgiler doğrultusunda komitenin çalışmalarını tamamladığını ve tasarının oybirliğiyle kabul edildiğini belirtti.

Solyalı: “Anlaşma 2021’de imzalandı, 4 yıl sonra Meclis’e geldi”

Ardından söz alan CTP Milletvekili Ürün Solyalı, anlaşmanın 14 Kasım 2021’de imzalandığını ancak komite gündemine Mart 2025’te geldiğini vurgulayarak, "CTP parlamenter sisteme sahip çıkmaya ve onu geliştirmeye her zaman devam edecek. Parlamento neredeyse CTP orada olacak. Parlamenter sisteme karşı zayıflatıcı bir duruşumuz olması düşünülemez" dedi.

Solyalı, anayasanın 90. maddesine dikkat çekerek, "Bu madde çok açık. KKTC adına yabancı devletlerle veya uluslararası kuruluşlarla yapılan anlaşmaların onaylanması Cumhuriyet Meclisi'nin bir yasa ile uygun bulmasına bağlıdır. Ancak bu anlaşma, 4 Ekim 2022 tarihinde bütün uyarılarımıza rağmen iç hukukumuza ve yasalarımıza değişiklik öngördüğü halde dikkate alınmamış, şimdi ise 4 yıl sonra yapılaşma bitmiş şekilde Meclis'e getirilmiştir. Bu uygun bir usul değildir" ifadelerini kullandı.

Bağımsız denetim kurumlarının yetkisinin zayıflatıldığını belirten Solyalı, "Bizler, denetim kurumlarının yapılaşma üzerinde var olan denetimini güçlendirilmesi yönünde bir tutum sergilerken, bu anlaşma geriye dönük vizelemeyi gündemden kaldıran, var olan boşluğu yasal hale getiren bir noktaya getirilmiştir. Bağımsız denetçi kurumlarının, Mimar Mühendis Odaları Birliği gibi yapıların denetim yetkisinin ellerinden alındığını düşünüyoruz. 4 yıl sonra geriye dönük bir uygulamaya onay veren bir durumu yarattığınız için CTP’nin oyu olumsuz olacaktır" dedi.