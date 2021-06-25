İnşaat sektöründe ‘pandemi’ gerçeği: % 39 düşüş

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği verileri / 2019-2020 farkı:

Konut yatırımları % 39 geriledi.

Ticaret yatırımları %168 geriledi.

Turizm ve eğlence yatırımları %55 geriledi.

Sağlık yatırımları %60 arttı.

Eğitim yatırımları % 10 arttı.

Sanayi yatırımları %3 geriledi.

Kamu yatırımları %118 geriledi.

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bir buçuk yıldır devam eden Coronavirüs (COVID-19) salgını, inşaat sektörünü de olumsuz yönde etkiledi. Müteahhitler Birliği verilerine göre; 2020’de konut yapımı bir önceki yıla oranla %39 azaldı. Müteahhitler Birliği, bu düşüşün 2021’de de artarak devam ettiğini ifade etti. 2019 yılı içerisinde toplamda 9 bin 673 konut yapılırken, salgının da hayatımıza girdiği 2020 yılında toplamda 6 bin 942 konut inşa edildi.

2020 yılında en çok İskele’de (2375), en az ise Güzelyurt’ta (77) konut yapılması dikkat çekti.

İnşaat sektöründe yaşanan bu düşüşün 2021 yılında da artarak devam ettiğinin bilgisini veren Müteahhitler Birliği yönetimi, bu konuda hükümetin harekete geçmesini talep etti.

İskele açık ara önde…

Adanın kuzeyinde geçtiğimiz yıl içerisinde yapılan 9 bin 643 konutun büyük bir bölümü İskele bölgesine yapıldığı dikkat çekti. İskele’de toplamda 2 bin 375 konut inşa edilirken, İskele’yi 1703 konutla Mağusa takip etti.

2020 yılında bölgelere yapılan konutlar şöyle:

Gürcafer: “Gözle görülür bir düşüş var, artarak devam ediyor”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, pandemi dönemi içerisinde sektörde gözle görülür bir düşüş olduğunu söyledi. Gürcafer söz konusu düşüşün 2021 yılında da artarak devam ettiğini söyledi. Ülkemizde Sosyoekonomik Kalkınma Programı’nın yapılması ve inşaat sektörü için önümüzdeki 15-20 yılı kapsayacak adımların atılması gerektiğinden bahseden Gürcafer, sektörün ancak bu şekilde ivme kazanabileceğini ifade etti. Gürcafer şöyle devam etti: “Veriler bize açıkça gösteriyor. İnşaat sektöründe pandeminin etkisi çok büyük. Planlama yapmak gerekiyor. Bu, sadece bizim uğraşmamızla olmaz. Hükümetin buna dahil olması gerekiyor. Ne yazık ki, hükümetimizin böyle bir derdi yok. Onlar kurultay, atama, seçim derdinde. Bunun için artık erken seçimden sonrasını bekleyeceğiz.”