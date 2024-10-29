“İnşaat İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü” Resmi Gazete’de yayımlandı

Bakanlar Kurulu’nun, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası'nın 44'üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanarak hazırladığı “İnşaat İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tüzükle, “inşaat alanlarında veya inşaat işle inde alınacak asgari iş sağlığı ve güvenliği şartları” belirlendi.

İnşaat alanında uygulanacak kuralları içeren 18 maddelik tüzük, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülecek.

İnşaat sürecine dahil olan gerçek veya tüzel kişilerin yükümlülüklerinin de belirlendiği tüzük, ana işverene, sağlık ve güvenliği korumak amacıyla inşaat işlerinde bir dizi hususu sağlamayı zorunlu kılıyor.

Tüzük uyarınca ana işveren, inşaat alanı kurulmadan önce sağlık ve güvenlik planı ile iş sağlığı ve güvenliği dosyasının hazırlanmasını sağlayacak. Ayrıca inşaat alanlarında, güvenlik ve sağlık konuları için inşaat sertifikalı iş sağlığı ve güvenliği uzmanının ve sağlık ve güvenlik koordinatörünün uyarı, tespit ve talimatlarını uygulayacak.

Tüzüğe göre işveren, inşaat işlerinin yapıldığı işyerlerinde kullanılan makine, araç, ekipman, malzeme ve çalışma yöntemlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ile iş Yasası ve bu Yasalar altında çıkarılan tüzüklere ve iş sağlığı ve güvenliği yönünden kabul görmüş Türk Standartları Enstitüsü standartlarına uygun olmasını sağlamakla yükümlü kılındı.