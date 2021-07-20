İnşa edilecek külliye ve millet bahçesinin ayrıntıları: Mart ayında kararlaştırıldı, 14 milyon lira ödenek ayrıldı; millet bahçesi, önceki Cumhurbaşkanı Akıncı’nın şehir parkı projesine benziyor

Medyascope internet gazetesinden Fırat Fındık, Kermiya (Metehan) bölgesine inşa edilecek olan külliyeye dair ayrıntıları kaleme aldı.

Habere göre külliye inşaatı kararı mart ayında verildi ve Türkiye bunun için 14 milyon TL ödenek ayırdı. Millet bahçesi projesi ise önceki KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Lefkoşa Şehir Parkı projesiyle benzerlik gösteriyor.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı münasebeti ile gittiği KKTC’de dün (19 Temmuz) günlerdir bahsettiği müjdeyi açıkladı: “KKTC Cumhurbaşkanlığı’nın ne doğru dürüst bir binası, külliyesi var veya parlamento binası var. Biz bunu KKTC’ye yakıştırmıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki bina İngilizler’e ait gecekondu. Şimdi KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile ilgili adımın proje çalışmaları bitti ve inşasına da inşallah yakında başlıyoruz. İstiyoruz ki bir millet bahçesi de yapalım. Devlet olmanın işte ifadesi budur. Bu projeyi hayata geçirerek, nasıl bir Kuzey Kıbrıs devleti varmış birilerinin görmesi lazım. KKTC’nin ilan edildiği bu tarihi binanın da müze haline getirilerek yeni nesillere bırakılmasının isabetli olacağını düşünüyorum.”

Türkiye, 14 milyon TL kaynak ayırdı

Söz konusu külliye, mart ayı başında imzalanan Türkiye-KKTC Mali İşbirliği Antlaşması Eylem Planı’nda yer almış ve o anlaşmada KKTC Cumhurbaşkanlığı için yeni bir cumhurbaşkanlığı sarayı yapılacağı ortaya çıkmıştı. Külliye için Türkiye Cumhuriyeti, 14 milyon TL kaynak ayırdı.

Resmi Gazete’de 11 Haziran 2021’de yayımlanan kararla da külliyenin yapılacağı yerdeki askeri alan KKTC Cumhurbaşkanlığı’na tahsis edilmişti. Kararda şöyle denilmişti: “Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler Bakanlar Kurulunun Ç-250-81 ve 25.3.1981 tarih ile Ç-884-80 ve 17.12.1980 tarihli tadil edilerek, Aydemet Mahallesi, Ada: 155 Parsel: 1, 2, 3 ile Ortaköy Mah. Ada: 261 40 (Eski referans Pafta/Harita: XXl.37 W1, Blok: F de kain, 7, 253, 285, Pafta/Harita: XXl.37 E1 Blok: D de kain, 41 nolu parsel) parsel numaralı taşınmaz malların ‘Askeri Bölge’ kapsamından çıkarılarak serbest bırakılmasına ilişkin aşağıdaki kararı aldı:

1. Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğü arazi ekipleri gerekli ölçüm çalışmalarının KTBK Komutanlığı ve sorumlu Birlik Komutanlığı temsilcileri nezaretinde yapılması ve yeni askeri bölge sınırının araziye işaretlenmesi

2. Askeri Bölge kapsamından çıkarılacak bölümlerin protokol haritasına aktarılarak yenilenen protokol haritasının 3 (üç) suretinin KTBK gönderilmesi

3. KKTC Anayasası’nın 159’uncu maddesinin (1)’inci maddesinin (b) bendi ve (3)’üncü fıkraları ile 41/1977 sayılı İskan Topraklandırma ve Eş Değer Mal Yasası’nın 4’üncü maddesinin (1)’inci fıkrası uyarınca kamu yararına ayrılarak söz konusu arazilerin devletin mülkiyeti altında kalması, eşdeğer maksatlarında kaynak teşkil etmemesi kaydıyla kamu binası yapımı için KKTC Cumhurbaşkanlığının kontrol ve yönetimine verilmesi.”

Tatar: “Bina, şahsım için değil”

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise 14 Haziran’da Kıbrıs Gazetesi’ne konuşmuş ve şunları söylemişti:

“Cumhurbaşkanlığı binasının yapılması tartışılabilir. Ancak unutulmasın ki yapılması hedeflenen bina, şahsım için değil cumhurbaşkanlığı makamı içindir. KKTC, Kıbrıs Türkü’nün devleti hep var olacaktır. Kurumsallık olması gereken altyapıyla buluşturulmalıdır. Mevcut tarihi bina zor dönemde kullanılıp değerlendirildi. Hisarın üzerine ofislerin yapılması o günün koşullarında kaçınılmaz gibiydi. Şimdi yeni binaya sahip olup, buraları orijinal tarihi dokusuna dönüştürmek sağduyu sahibi olanların buluştuğu noktadır. Kısmetse cumhurbaşkanlığı binamız anavatan Türkiye’nin katkılarıyla yapıldığı zaman ne kadar doğru bir adım atıldığını herkes görecektir.”

Millet bahçesi projesi Mustafa Akıncı’dan mı alındı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, külliye ile birlikte bir de millet bahçesi müjdesi verdi. Millet bahçesi de yine bu alana yapılacak fakat bu proje de KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın selefi Mustafa Akıncı’nın projesiyle benzerlik gösteriyor. Lefkoşa Belediyesi’ni 20 yıl boyunca yöneten Akıncı’nın şehirle ilgili bir planı da söz konusu askeri alanın Lefkoşa Şehir Parkı’na dönüşmesiydi. Söz konusu arazide çalışmalar 2019 yılında başlamış ancak daha sonra devam edilememişti.