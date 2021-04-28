İngiltere’den “esneklik” çağrısı

Cenevre’deki Kıbrıs Zirvesi’nde garantör ülkelerden İngiltere, taraflara “esneklik” çağrısı yaptı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Cenevre’de Türkiye ve Yunanistan dışişleri bakanları ile ayrı ayrı görüştü.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüşmesi sonrası açıklama yapan Raab, “Kıbrıs’ta müzakerelerin yeniden başlaması için ortak çalışma yönünde görüş birliğimiz var” dedi.

Raab, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından ise “Adil ve kalıcı çözüm yolunda ilerlemeyi güvence altına almak tüm için taraflara esneklik çağrısında bulundum” paylaşımıyla dikkat çekti.