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'Kıbrıs konferansı'nda son gün

'Kıbrıs konferansı'nda son gün

BM öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferans son gününde…

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Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferans son gününde…

Konferansın üçüncü gününde bu sabah taraflar yeniden bir araya geldi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in başkanlık ettiği konferansta, taraflar son kozlarını paylaşacak.

Guterres’in bugün gün içinde yapmayı planladığı iki görüşmeler belirsizliğini koruyor. 

 

ORTAK BASIN AÇIKLAMASI YAPILACAK

 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Başkonsolosluk binasında saat Kıbrıs saati ile 14.00 sıralarında ortak basın açıklaması yapması da planlanıyor. Basın Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğuruloğlu ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki heyetlerin özel uçakla Cenevre’den ayrılarak akşam saatlerinde Türkiye üzerinden adaya dönmesi bekleniyor.

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