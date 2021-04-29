Ve zirve çöktü: Ortak zemin yok

BM Genel Sekreteri Guterres, 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferansa ilişkin, "Kıbrıs sorunun çözümü için resmi görüşmelerin başlaması için yeterli ortak zemin bulamadık" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferansın son gün oturumu yapıldı. 5+1 gayriresmi Kıbrıs konferansının son gününde taraflar Cenevre'de bir araya geldi. BM Genel Sekreteri Guterres, yaptığı açıklamada, "Kıbrıs sorunun çözümü için resmi görüşmelerin başlaması için yeterli ortak zemin bulamadık. Diyaloğu sürdürmek ve olumlu sonuçlar elde etmek için elimizden geleni yapma konusunda kararlıyız" dedi.

Yeni bir 5 + 1 Zirve umudu

Kıbrıs sorununda ilerleme yolunda ortak zemin bulmayı amaçlayan gayri resmi beş partili zirve, yakın gelecekte benzer bir konferans planlarıyla Cenevre'de sona erdi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, tarafların nihai tutumlarını dinlediği genel kuruldan sonra, "Bu kolay bir toplantı değildi," dedi.

Guterres, resmi müzakerelerin yeniden başlaması için yeterli ortak zemin bulmanın mümkün olmadığını da sözlerine ekledi.

"Ama pes etmiyorum," diyen Guterres, "önümüzdeki iki ila üç ay içinde gerçekleşebilecek bir sonraki toplantı için mümkün olan en iyi koşulları yaratmak için çabaların devam edeceğini" sözlerine ekledi.

Cyprus Mail'den Evie Andreou'nun yorumuna göre Guterres, "Yakın gelecekte, yine ortak bir zemine ulaşma yönünde ilerlemek amacıyla başka bir 5 + 1 buluşması için anlaşmayı başardık" yorumu yaptı.

"Devam etmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız" dedi.