İngiltere'deki öğretmenlerin görev süresi uzatıldı
İngiltere'deki Londra Türk Dili ve Kültürü okullarında görev yapan Kıbrıslı Türk öğretmenlerin görev süresi uzatıldı.
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İngiltere'deki Londra Türk Dili ve Kültürü okullarında görev yapan Kıbrıslı Türk öğretmenlerin görev süresi uzatıldı.
Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararla, Arif Canbulat, Tolga Uğurgil, Eylem Varoğlu, Tümay Binici, Cevdet Dilekkaya, Hüseyin Alsancak, Barış Uzunahmet, Ayşe Çelebi ve Mustafa Binici’nin göre süreleri 31 Temmuz 2022’ye kadar uzatıldı.
Karar şöyle:
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