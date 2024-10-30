İngiltere’de maymun çiçeğinin yeni varyantı “klad 1b” tespit edildi

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), maymun çiçeği (Mpox) virüsü varyantlarından “klad 1b”nin ülkede ilk kez tespit edildiğini açıkladı.

UKHSA’dan yapılan açıklamaya göre, Afrika seyahati geçmişi bulunan bir kişide Mpox virüsünün klad 1b varyantı görüldü.

Bu kişinin Londra’daki Royal Free Hospital’daki yüksek riskli bulaşıcı hastalıklar bölümünde tedavi altına alındığı belirtilirken ülkede 2022’den beri düşük bulaşıcılık seviyesinde Klad 2 varyantının bulunduğu ifade edildi.

Virüsün yayılma riskinin düşük olduğu vurgulanan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen UKHSA Sağlık Başdanışmanı Susan Hopkins, virüs görülen kişinin yakın temasta bulunduğu isimlerin de yakından takip edildiğini söyledi.