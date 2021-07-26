İngiltere'de Covid-19 vaka sayısındaki düşüş devam ediyor

Pazar günü açıklanan verilere göre, son 24 saatte Covid-19 test sonucu pozitif çıkan kişi sayısı 29 bin 173 oldu. Bundan bir hafta önce günlük vaka sayısı 48 bin 161 olmuştu.

Dahası Şubat ayından bu yana ilk kez üst üste beş gün vaka sayısında düşüş kaydedilirken, vaka sayılarının kapanma önlemlerinin uygulanmamasına rağmen azalmaya başladığı görülüyor.

East Anglia Üniversitesi'nden Prof. Dr. Paul Hunter da, mevcut verilerin, en azından yaz için iyi bir görünüm ortaya koyduğunu belirtti. Hunter, "Bugünkü veriler elbette geçen Pazartesi günü itibarıyla kısıtlamaların sona ermesinin olası etkilerini içermiyor. Bu değişikliğin etkisini verilerde görmek için Cuma gününe kadar beklemek gerekiyor" dedi.