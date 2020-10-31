İngiltere kapanıyor

Avrupa'da artan Covid-19 vakalarından dolayı sokağa çıkma yasağı uygulayan ülkelere İngiltere de eklendi.

İngiliz Başbakan Boris Johnson kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, İngiltere'de eğitim, iş, sağlık, egzersiz ve temel ihtiyaçların karşılanması dışında perşembe gününden itibaren sokağa çıkılmasının yasaklandığını duyurdu. 5 Kasım'da başlayacak 4 haftalık yasak, 2 Aralık'a kadar sürecek.

<span>Ülke genelinde turizm ve eğlencenin yanı sıra restoran gibi hizmet sektöründeki firmaların kapatılması talimatı verildi. Evden çalışabilenlerin işlerini evden yürütmeleri istendi. Yeni önlemlere göre okul ve üniversiteler eğimite devam ederken, sadece temel ihtiyaç ürünleri satan iş yerleri açık kalacak. Bireyler, hane dışından bir kişi ile dışarıda egzersiz yapabilecek.</span>

Johnson, önlem alınmadığı takdirde, uzmanların tahminlere göre önümüzdeki aylarda can kaybının ilk dalgadan çok daha fazla olacağını ve günde birkaç binlere ulaşabileceğini söyledi.

İngiltere ile birlikte Birleşik Krallık'ı oluşturan Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'daki önlemlerle ilgili kararı yerel hükümetler alıyor.

Koronavirüse yakalananların sayısının 1 milyonu aştığı Birleşik Krallık'ta son 24 saatte 326 kişi daha hayatını kaybetti, 21 bin 915 kişiye Covid-19 tanısı konuldu.