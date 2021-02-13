İngiltere ekonomisinde %9,9 küçülme

Koronavirüs salgınından en kötü etkilenen ülkelerden biri olan İngiltere'de ekonomi geçen yıl yüzde 9,9 oranında küçüldü.

300 yıldan uzun bir süredir yıllık en büyük kaybı yaşayan İngiliz ekonomisi yıl sonuna doğru toparlanarak durgunluğa girmekten kurtuldu ve 2021 yılı için düzelme sinyalleri verdi.

Resmi verilere göre ülkenin milli geliri yılın son çeyreğinde yüzde 1 oranında arttı. İkinci kısıtlamanın devreye girdiği kasım ayında yüzde 2,3 küçülen ekonomi aralık ayında yüzde 1,2 büyüdü.

Uzmanlar koronavirüs kapsamında alınan kısıtlamaların gevşemesiyle ekonominin güçlü bir şekilde toparlanacağını düşünüyor.

Fakat İngiltere Merkez Bankası Brexit ve yeni salgın önlemleri nedeniyle İngiliz ekonomisinin 2021'in ilk üç ayında yüzde 4 oranında küçüleceğini tahmin ediyor. Bankanın öngörülerine göre ekonomi ancak 2022 yılı başlarında Covid-19 öncesi seviyelere dönebilecek.