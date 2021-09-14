İngiltere Başbakanı Johnson’un ressam annesi 79 yaşında hayatını kaybetti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un annesi Charlotte Johnson Wahl, 79 yaşında hayatını kaybetti.

BBC'nin haberine göre, Times gazetesinde yayımlanan ilanda, Wahl’ın ani ve huzur içinde Londra’nın batısındaki St. Mary’s Hastanesi’nde hayata gözlerini yumduğu belirtildi.

Başbakan Boris Johnson, ressam olan annesini bir keresinde “ailedeki mutlak otorite” olarak tanımlamıştı.

İşçi Partisi lideri Sir Keir Starmer de dahil olmak üzere siyasi yelpazenin dört bir yanından üst düzey isimler, Başbakan Johnson'a başsağlığı dileklerini iletti.

Babası 1970’lerde Avrupa Komisyonu İnsan Hakları Komitesi’nin başkanlığını yapan Wahl, Oxford Üniversitesi’nden meun olmasından hemen önce Stanley Johnson ile 1963’te evlendi ve Oxford’dan mezun ilk evli kadın sıfatını kazandı.

1979’da boşanan çiftin Boris yanında gazeteci Rachel, eski bakan Jo ve çevreci Leo olmak üzere dört çocukları var.

Daha çok portre resimleriyle tanınan ressam Charlotte Johnson Wahl, aktris Joanna Lumley ve yazar Jilly Cooper’in de resimlerini çizdi.

1998’de Amerikalı profesör Nicholas Wahl’la evlenerek New York’a taşınan Charlotte Johnson Wahl, New York’ta manzara resimleri çizmeye başladı ancak eşinin 1996’da ölümüyle yeniden Londra’ya döndü.

40 yaşında Parkinson hastalığı teşhisi konulan Charlotte Johnson Wahl, hastalığına rağmen yürüteç yardımıyla resim çizmeye devam etti.