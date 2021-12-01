İncirli’den Sağlık Bakanlığı’na: “Hata yapıyorsunuz, perişan ettiniz insanları”

CTP Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli, aşı şemalarına uygun olmayan uygulamalar yapıldığını söyledi,

PfizerBiontech iki doz yapıldıktan 6 ay sonra hatırlatma dozu yapılmasının önerildiğini, şu anki bilgilere göre dördüncü dozun önerilmediğini kaydetti.

İncirli, bu bilgiye rağmen Sağlık Bakanlığı’nın dört doz PfizerBiontech yapmaya başladığını ifade ederek, eleştirdi, “Hata yapıyorsunuz. Bizi dinlemiyorsunuz, bari uluslararası yayınları açıp okuyun. Perişan ettiniz insanları” dedi.

İncirli’nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: UBP’li hükümetlerin aşı uygulamalarında yaptığı hatalar kabul edilebilir olma seviyesini çoktan aştı. Zamanında insanları aşılarını tamamlamadılar, hasta sayımız çok üzücü bir şekilde arttı, yoğun bakımlarımız doldu. Şimdi de aşı şemalarına uygun olmayan uygulamalar yapıyorlar. PfizerBiontech iki doz yapıldıktan 6 ay sonra hatırlatma dozu yapılması önerilen bir aşıdır, şu anki bilgilere göre dördüncü dozu önerilmemektedir. Ama Sağlık Bakanlığı insanlarımıza dört doz PfizerBiontech yapmaya başladı. Hata yapıyorsunuz. Bizi dinlemiyorsunuz, bari uluslararası yayınları açıp okuyun. Perişan ettiniz insanları.