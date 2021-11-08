İncirli'den hükümete: Sağlık için 9 cümle, olmayan yasaya düzenleme!

CTP Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli, hükümet programında sağlıkla ilgili 9 cümle olmasını eleştirdi, yeniden düzenleneceği ifade edilen Sağlık Bakanlığı Teşkilat Yasası diye bir yasanın da olmadığını kaydetti, "Böyle bir yasamız yok ki yeniden düzenlensin. Önce yasanın ismini doğru yazınız" dedi.

İncirli'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle: UBP-DP azınlık hükümetinin programında sağlıkla ilgili sadece 9 cümle var. Çok eksiği var, mecliste elbette eleştirilerimizi ve önerilerimizi yapacağız ama 9 cümlenin anlamı şu: çoktan yapılması gerekenler yapılmadı, yapılmadığı da kabul ve ilan edildi:

1. Aşılama oranı yetersiz-artırılacakmış.

2. Aşı sertifikası sorunu çözülmedi- çalışmalar sürecekmiş.

3. Sürveyans raporu yok-hazırlanacakmış

4. Sağlık Bakanlığı Teşkilat Yasası günün koşullarına göre yeniden düzenlenecekmiş. Böyle bir yasamız yok ki yeniden düzenlensin. Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Yasası’nı kastediyorsanız -ki mutlaka güncellenmelidir- önce yasanın ismini doğru yazınız.