İncirli: “Ülkede özel çocuklar kendi başının çaresine bakıyor”

CTP Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli, ülkede özel çocukların kendi başlarının çarelerine baktıkları bir durumun söz konusu olduğunu belirterek, bu konuda hem ailelerin hem de öğretmenlerin ciddi sıkıntı yaşandığını kaydetti.

İncirli, geçtiğimiz dönemlerde komite toplantılarında konunun uzmanları ve öğretmenler sendikaları tarafından eksikliklerin dile getirildiği hatırlattı.

Özel Hizmetler Dairesi’nin mutlaka gündeme getirilmesi gerektiğine vurgu yapan İncirli, ilgili bakana bu yönde adım atılıp atılmayacağını sordu.

İncirli, “Yasanın tüzükleri ne durumdadır?” diye sorarak, yasa tasarısının 2 yıl önce görüşülmeye başlandığını hatırlatarak, bu konuda da bilgilendirme istedi.

Bu konuda yalnızca özel eğitim öğretmen istihdamının yeterli olmayacağına dikkat çeken İncirli, multi disipliner yaklaşımda eksikler olduğunu söyledi.

İncirli, özel gereksinimli çocukların ilaçlarında yaşanan eksikliklerini de gündeme taşıdı, tasarının ivedilikle komite görüşülmesine olumlu oy vereceklerini kaydetti.