İncirli: Tutuklamalar, toplumsal travmalara yol açıyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sıla Usar İncirli, “sahte reçete” soruşturmasının “çığırından çıktığını” söyledi; tutuklamaların toplumsal bir travma halini aldığına dikkat çekti.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan İncirli, toplumsal travmaların yanı sıra sağlık sisteminde de ciddi sorunlar yaşandığını vurgulayarak, “Bu süreç doğru yönetildi mi? Sosyal sigorta müfettişleri görevlerini zamanında yaptı mı? Polis bu kadar hassas bir konuda gereken özeni/ dikkati gösterdi mi? Bundan sonra da hep böyle mi gidecek bu iş?” sorularını sordu.

“Elbette soruşturmanın gizliliği esastır ama kamuoyunu bu denli ilgilendiren ve rahatsız eden, toplumsal bir meseleye dönmüş bir konuda Polis Genel Müdürlüğü’nün hassas ve şeffaf davranması, mümkün olduğunca kamuoyunu doğru bilgilendirmesi süreci çok daha sağlıklı geçirmemize fayda sağlayacaktır” diyen İncirli, “Ayrıca hesaplara konan tedbirlerin işletmeleri zora sokmayacak şekilde düzenlenmesi elzemdir. Süreç ilaç piyasasını iflasa sürüklemeden, insanlara ve ailelerine insanlık onuruna yaraşır şekilde davranarak sürdürülmek zorundadır. Aksi zorbalıktır” dedi.

İncirli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Reçete yolsuzluğu ile ilgili soruşturma çığırından çıkmış durumda.

Süt veren anneler, hamileler, ömrü bir asra yaklaşan mesleğinde kıdemli kişiler dahil bir çok insanın tutuklanması, yaşadıkları travmalar toplumu derinden sarstı.

Tutuklananların hesaplarına tedbir kondu, eczaneler çalışamaz hale geldi, göz göre göre iflasa sürükleniyorlar. Bu işletmeler nasıl ayakta kalacak? Kimliklerine el konduğu için seyahat özgürlükleri de kısıtlanıyor. Ecza depoları büyük sıkıntı içinde. İlaç piyasası alt üst oldu. Üstelik bütün bunların ne kadar süreceği belli değil, hatta çok uzun süreceğine dair endişeler var.

Eczacılarımız gerçek anlamda kırılıp döküldüler. Aileleri ile birlikte ekonomik ve psikolojik şiddete maruz kaldı/ kalıyor bu insanlar. Mesleklerinden soğudular. Diğer taraftan hastalar ilaca ulaşamaz hale geldi, cepten harcamalar arttı.

Peki bu süreç doğru yönetildi mi? Sosyal sigorta müfettişleri görevlerini zamanında yaptı mı? Polis bu kadar hassas bir konuda gereken özeni/ dikkati gösterdi mi? Bundan sonra da hep böyle mi gidecek bu iş?

Elbette soruşturmanın gizliliği esastır ama kamuoyunu bu denli ilgilendiren ve rahatsız eden, toplumsal bir meseleye dönmüş bir konuda Polis Genel Müdürlüğü’nün hassas ve şeffaf davranması, mümkün olduğunca kamuoyunu doğru bilgilendirmesi süreci çok daha sağlıklı geçirmemize fayda sağlayacaktır. Ayrıca hesaplara konan tedbirlerin işletmeleri zora sokmayacak şekilde düzenlenmesi elzemdir. Süreç ilaç piyasasını iflasa sürüklemeden, insanlara ve ailelerine insanlık onuruna yaraşır şekilde davranarak sürdürülmek zorundadır. Aksi zorbalıktır.”