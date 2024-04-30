İncirli: "Sizin samimiyetinize inanmıyoruz"

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda milletvekilleri güncel konuşmalar yaptı. CTP vekillerin eleştirilerine, hükümet kanadı yanıt verdi.

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, yaptığı güncel konuşmada "Sahte Reçete" soruşturmasına dikkat çekti, Eğitim Bakanı Çavuşoğlu'na sorular sordu.

Sahte diploma soruşturması kapsamındaki eleştirilere yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “Ceza alması gereken alacak, işten çıkması gereken varsa işten çıkacak, terfisi geri dönmesi gereken varsa dönecek” dedi.

Mesarya Üniversitesi’nin açma ön izni iptal yazısının gönderildiğini de açıklayan Çavuşoğlu, diğer açma ön izni olan üniversitelerin dosyalarının Savcılıkta olduğunu kaydetti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar İncirli, “Diploma Soruşturmasında Son Durum Nedir?” konulu güncel konuşmasında, bu meselenin topyekûn hükümetin meselesi olduğunu ifade ederek, iki ay geçmesine rağmen ciddi bir adım atılmadığını söyledi.

Yeni atanan YÖDAK Başkanı’nın komitede çok önemli bilgiler verdiğini dile getiren İncirli, “Bizim ihtiyacımız olan şey skandalın nedeninin ortaya çıkarılması” dedi. Hedef şaşırtılmaya çalışıldığını kaydeden İncirli, “Biz şu anda sizin samimiyetinize inanmıyoruz” dedi. İncirli, her bir bakanlığın bu konuda araştırma yapıp, kamuoyunun önüne koyması gerektiğini belirtti.

Diplomalar iptal edilmediği sürece yaraların üzerine merhem sürülemeyeceğini ifade eden İncirli, diploma skandalı meselesinin üzerinin örtüldüğünü her gün gördüklerini belirtti. Diplomaları tedavüle süren kamu çalışanlarının ortaya çıkarılması gerektiğini kaydeden İncirli, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği’nin bir diploma hakkında YÖDAK’a başvurduğuna dikkat çekerek, yapılması gerekenin bu olduğunu vurguladı. Sıla Usar İncirli, Yatay Geçiş Tüzüğü’nün de bir an önce hayata geçmesi gerektiğini kaydetti.

Çavuşoğlu: "Her bir bakanlık kendi içinde çalışma yapıyor"

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “sulandırma eleştirisine” katılmadığını ifade ederek, sürekli tutuklamaların yapıldığına dikkat çekti. Soruşturmaları durdurma gibi bir tavırlarının olmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, soruşturmanın tamamlanarak, temiz bir sayfanın açılmasını istediklerini kaydetti.

“Herhangi bir adım atılmadı” söyleminin devam eden tutuklamalarla çeliştiğini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, her bir bakanlığın kendi içerisinde bu araştırmayı yapması gerektiğine katıldığını belirterek, Bakanlık nezdinde öğretmenlerin aldığı belgelerin tespiti ve nasıl alındığıyla ilgili çalışmaları olduğunu vurguladı.

Söz konusu üniversiteden mezun olan her bir bireyin sahte diploma aldığı algısının da doğru olmadığını belirten Milli Bakanı Çavuşoğlu, “Genelleme doğru değildir” dedi. Kamu görevlileriyle ilgili söz konusu üniversiteden mezun olan insanların evraklarının talep edilebileceğini ifade eden Çavuşoğlu, “Öğretmenlerle ilgili kısmı bizzat ben kendim araştırıyorum” dedi.

“Ceza alması gereken alacak, işten çıkması gereken çıkacak, terfisi geri dönmesi gereken dönecek”

Kademe ilerlemesi, terfi almış olanlar varsa bu kişilerin mahkeme nezdinde hak ettikleri cezayı almaları konusunda mutabık olduklarını kaydeden Çavuşoğlu, “Ceza alması gereken alacak, işten çıkması gereken varsa işten çıkacak, terfisi geri dönmesi gereken varsa dönecek” dedi. Bakan Çavuşoğlu, hata yapmamak adına dikkatli ve az konuşarak ilerlediklerini belirterek, ortaya çıktıktan sonra kamuoyunun bilgilendirileceğini söyledi.

CTP Milletvekili Sami Özuslu’nun ön açma izinleriyle ilgili yerinden sorusu üzerine Bakan Çavuşoğlu, Mesarya Üniversitesi’nin Savcılık görüşü geldiğini ve iptal yazısını yazdıklarını belirterek, diğer açma ön izni olan üniversitelerin dosyalarının Savcılıkta olduğunu kaydetti.

İncirli: “Biz CTP olarak ortalığı yakıp, yıkmadık”

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli ise yeniden söz alarak, Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde sahtekarlık ihtimalinin araştırılmasının çok önemli olduğunu ve diğer bakanlıkların da bunu yapması gerektiğini söyledi.

“Biz CTP olarak ortalığı yakıp, yıkmadık” diyen İncirli, olaya ciddiyetle yaklaştıklarını belirtti.