İncirli: “Siz herhangi bir idari kararı alırken, gerekçe göstermeden bu kararı alamazsınız sayın Bakan”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Sıla Usar İncirli “Sağlık Bakanlığının Keyfi Uygulamaları” konulu güncel konuşmasına, konuşmasının başlığını “Sürgün ve İsyan” olarak değiştirerek başladı.

Sağlık Bakanının idari bir kararı, gerekçe göstermeden alamayacağını ifade eden İncirli, “Kendinizi padişah zannetseniz de değilsiniz… Siz yolunuzu şaşırdınız” dedi.

“25 senelik hekimleri yerinden alıp, başka yerlere sürgün göndereceksiniz ve kimsenin buna sesini çıkarmamasını bekleyeceksiniz" diye konuşan İncirli, gerekçenin ne olduğunu anlamadıklarını kaydetti.

Bölge halkının hassasiyetleri ve ihtiyaçlarının göz ardı edilmesinin doğru olmadığını ifade eden İncirli, “Siz biriken tecrübeleri çöpe atamazsınız” dedi. Hekimlerle, hemşirelerin çalışma barışının da bozulduğunu dile getiren İncirli, Temel Sağlık Hizmetlerine bir an önce başhekimin görevlendirilmesi gerektiğini belirtti.

İdari konularda Meclis kürsüsünde konuşmayı tercih etmediklerini ancak bardak taştığı için mecbur kaldıklarını kaydeden İncirli, çok büyük hatalar yapıldığını söyledi.

Hemşirelerin terfi sınavlarının neden yapılmadığını soran İncirli, kişilere göre iş yapılamayacağını belirtti.

Dinçyürek: “İki hekimin siyasi kimliğini bilmeden hareket ettim. Bunu siz siyasallaştırdınız”

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ise, Besim ve İncirli’ye yanıt verdiği konuşmasına, birçok şeyi anlamlandırmakta zorlandığını belirterek, "Çarşı her şeye karşı” mantığıyla suçlamalar yapıldığını söyledi.

Hemşirelik sınavı terfileriyle ilgili aylar önce Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na ilgili tüm tarafların davet edildiğini ve toplantıda belirli ilke kararları alındığını kaydeden Dinçyürek, bunların tamamlanıp, terfi sınavlarının yapılmasına bütün sendikaların onay verdiğini anlattı.

Temel Sağlık Hizmetleri Yasası’nın Meclis’ten bütünlüklü bir şekilde geçmesi hedefinde olduklarını ifade eden Dinçyürek, “Öküz altında buzağı aranmamasını” istedi. Dinçyürek, bazı sendikaların açıklamalarının gerçekle bağdaşmadığını da dile getirdi.

On yıllardır birinci basamak sağlık hizmetlerinin eleştirildiğini ve hizmetlerin geliştirilmesi gerektiğinin konuşulduğunu ifade eden Dinçyürek, bir planlama yaptıklarını ve yavaş yavaş bunu hayata geçirdiklerini söyledi.

Birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek istediklerini dile getiren Dinçyürek, gerçeği yansıtmayan ifadeler olduğunu kaydederek, “Artık veriye bilgiye dayalı şeyler konuşun. Halkı yanıltamazsınız” dedi. Dinçyürek, halkın daha iyi sağlık hizmeti alması için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.

“İki hekimin siyasi kimliğini bilmeden hareket ettim. Bunu siz siyasallaştırdınız” diye konuşan Dinçyürek, “Akdoğan’daki hekimin karşısında siyasi bir tavır almış olsam, yükseltme sınavı açar mıydım?” diye sordu. İcraatlarının siyasi hiçbir yanı olmadığını vurgulayan Dinçyürek, “Diğer hekim 2002’de Akdoğan’da görevliydi. 2005’te sizin iktidarınızda görev yeri değişti. 2007’de sizin iktidarınızda bir görev daha verildi. 2014’te sizin döneminizde görev yeri değişti. Bütün bunlar padişahlık değil ama benim yaptığım padişahlıktır” eleştirisinde bulundu.

Hekimlerin görevlendirmelerinin yasalara uygun olduğunu söyleyen Dinçyürek, “Padişahlık yapan, yasalara rağmen bunları yapan sizsiniz. Güneşi balçıkla sıvayamazsınız” dedi.

Hiç kimseyi kamu yararı olmadığı sürece görevlendirmediklerinin altını çizen Dinçyürek, “Evet, kıdemli hekimleri tercih ettik” diyerek, görevlendirmeyi kadrolu kişiler üzerinden yapmayı tercih ettiklerini söyledi. Dinçyürek, imkanlar yaratıp, tecrübeyle sağlık hizmetlerini geliştireceklerini dile getirdi.

Sekiz sağlık ocağına aynı anda düzenlemeler yapıldığını ve altı hekimin görev yerinin değiştiğini belirten Dinçyürek, “İki tanesi anladığım kadarıyla sizin ifadelerinize göre CTP’li olduğu için bunu yaptım. Siyasallaştırdınız diyorsunuz” şeklinde konuştu.

Bunun üzerine CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, “Bu iki insan kamu görevlisidir Sayın Bakan kendinize gelin” diyerek, tepki gösterdi.

Dinçyürek ise İncirli’yi, “Benim kürsüden konuşma hakkıma bile engel oluyorsunuz. İşte padişahlık budur… Gerçeklere tahammülünüz yoktur” diyerek, yanıtladı.

Bakan Dinçyürek, doğru bildikleri yolda devam ettiklerini ve devam edeceklerini söyledi.

Besim: “Hekimlerin siyasetle ilgisi yok”

Yeniden söz alarak kürsüye çıkan CTP Milletvekili Filiz Besim, görevlendirmelerin siyasi olduğunu söylediğini ve bunun arkasında olduğunu belirterek, hekimlerin siyasetle ilgisi olmadığını kaydetti.

Sekiz merkezde düzenleme yapılıp, iki tane hekimin yerinden oynatıldığını ifade eden Besim, sağlığın siyasetin üzerinde olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ise yerinden söz alarak, kadro sayısının toplamda üç olduğunu ve iki hekimin görevlendirdiğini belirtti.

Besim ise, Dinçyürek’in algı oluşturmaya çalıştığını söyledi.

İncirli: “Bu mecliste bu olayın siyasi olduğunu söyleyen sizsiniz”

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli de, 1987 yılında Tıp Fakültesi'nden mezun olup, hipokrat yemini eden Dinçyürek'in, görevlendirdiği iki hekimin de hipokrat yemini ettiğini ve kamu görevlisi olduğunu belirterek, hekimlerin etiketlenmemesini istedi.

Sağlık Bakanı Dinçyürek ise yerinden söz alarak, “Bu mecliste bu olayın siyasi olduğunu söyleyen sizsiniz” dedi.

Konuşmasına devam eden İncirli, “Sizin bizi düzeltecek haliniz yok. Bir daha hekimleri etiketlemeye kalkmayın” diyerek, kamu yararının bölge halkına izah edilmesini istedi. İncirli, halktan kopuk siyaset ve idare olamayacağını kaydetti.

Hakan Dinçyürek ise yerinden söz alarak, “Yerel yönetim reformlarında da halktan kopuktur dediniz. Bugün herkes hayır dua okuyor” diye konuştu.