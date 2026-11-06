“Asıl kaos, sizin beş yıllık yönetiminizin bizi getirdiği noktadır”

Meclis Başkan Yardımcısı ve CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, Başbakan Ünal Üstel’in CTP’ye yönelik kaos eleştirilerine yanıt verdi. Üstel’i yargının bağımsızlığına ilişkin siyasi imalarda bulunmakla ve ülkenin sorunlarını çözememekle eleştiren Özdenefe, “Kaosu olmayan yerde aramasınlar, beş yıllık iktidarlarının yarattığı tabloya baksınlar” dedi.

Meclis Başkan Yardımcısı ve CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, Başbakan Ünal Üstel’in CTP’nin ülkeye kaos getireceği yönündeki açıklamalarına tepki göstererek, ülkede yaşanan sorunların sorumlusunun beş yıllık hükümet dönemi olduğunu söyledi.

Üstel’in bir gün mahkeme kararlarının zamanlamasını sorguladığını, başka bir gün Başsavcılıktan beklediği görüş üzerinden tartışma yarattığını, şimdi de CTP’yi kaos yaratmakla suçladığını belirten Özdenefe, “Sayın Üstel, önce kendi iktidarınızın sorumluluğuyla yüzleşin” dedi.

Üstel’e bağımsız kurumları medya üzerinden hedef almak yerine siyasi söylemlerini siyasi muhataplarına yöneltme çağrısı yapan Özdenefe, “CTP’ye yönelik kara propagandanızın da cevapsız kalacağını zannetmeyin” ifadelerini kullandı.

“Asıl kaos, sizin beş yıllık yönetiminizin bizi bugün getirdiği noktadır” diyen Özdenefe, bu hafta yaşanan üç gelişmeyi örnek gösterdi.

Özdenefe, ilk olarak sahte diploma davasında verilen mahkûmiyet kararının seçim sonrasına bırakılmamasını sorgulayan Üstel’in yargı sürecine ilişkin siyasi imalarda bulunduğunu belirtti. Bu açıklamaların ardından Yüksek Mahkeme’nin, yargılamaların seçim takvimine göre değil hukuk kurallarına göre yürütüldüğünü yazılı açıklamayla hatırlatmak zorunda kaldığını kaydeden Özdenefe, “Ülkenin başbakanına yargının bağımsızlığının hatırlatılmak zorunda kalınması bile, sizin yarattığınız kaosun en çarpıcı örneklerinden biridir” dedi.

İkinci olarak, Cezaevi Müdürü’ne mahkemelerin verdiği hapis cezalarının üçte birine kadarını bağışlama yetkisi tanıyan tüzük değişikliğini gündeme getiren Özdenefe, CTP’nin Anayasa Mahkemesi’nde açtığı davanın ara emri duruşması günü hükümetin söz konusu düzenlemeyi geri çekmek zorunda kaldığını ifade etti. Özdenefe, “Geride ise yeni hukuki belirsizlikler bıraktınız” değerlendirmesinde bulundu.

Silahlı saldırı hazırlığı davasında dört sanığa verilen hapis cezalarına da değinen Özdenefe, mahkemenin silahlı şiddet olaylarının toplumda yarattığı korkuya ve zedelenen güvenlik duygusuna dikkat çektiğini belirtti.

Toplum güvenliğindeki sorunları defalarca gündeme getirerek hükümeti Meclis’te birlikte çözüm aramaya çağırdıklarını ancak bu çağrıların karşılık bulmadığını kaydeden Özdenefe, “Bugün yaşanan korku ve güvensizlik artık mahkeme kararlarına da yansıyor. İktidarınızın yarattığı kaos hayatın her alanında kendini gösteriyor” dedi.

Dijital muhaceret sistemi vurgusu

Halkın, mevcut hükümetin sorunları çözemeyeceğinin farkında olduğunu belirten Özdenefe, beş yıldır yapılmayan işler için seçim öncesinde verilen büyük vaatlerin artık kimseyi ikna etmediğini vurguladı.

CTP'nin önümüzdeki dönemde üstleneceği sorumluluğun bilincinde olduğunu ve sorunların çözümüne yönelik somut politikalar hazırladığını belirten Özdenefe, hayata geçirmeyi planladıkları dijital muhaceret sistemini anlattı.

“Ülkeye giriş ve çıkışların, ikamet ve çalışma izinlerinin etkin biçimde takip edildiği dijital muhaceret sistemini hayata geçireceğiz” diyen Özdenefe, elektronik ön bildirim ve erken uyarı mekanizmalarıyla ülkeye kimin, hangi amaçla geldiğinin, hangi hukuki statüyle ve ne kadar süreyle ülkede bulunduğunun takip edileceğini kaydetti.

Öğrenim, çalışma veya diğer yasal nedenlerle ülkede bulunan kişilerin hukuki statülerini ve izin sürelerini daha açık ve öngörülebilir hale getireceklerini ifade eden Özdenefe, “Çalışma ve öğrenim izinlerine esas koşulların devam edip etmediğini ilgili kurumlarla birlikte etkin biçimde denetleyeceğiz” dedi.

CTP iktidarında sorumluluğu başka kurumlara atan değil, üstlenen bir yönetim olacağını belirten Özdenefe, hukukun üstünlüğünü, kurumların bağımsızlığını ve toplumun güvenliğini esas alacaklarını vurguladı.

Özdenefe, “7 Aralık’tan itibaren beş yıldır halka yaşatılan kaos geride kalacak. Bu ülke nihayet rahat bir nefes alacak” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.