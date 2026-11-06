Futbolun efsaneleri İskele’de buluştu

İskele Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Futbolun Efsaneleri İskele’de” etkinliği kapsamında adada bulunan Trabzonspor, Galatarasay, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın unutulmaz isimlerinin yer aldığı, 2 gün süren etkinlikleri yakından takip etti.

Efsaneler, antrenmanlarda gençlerle buluştu

Sadıkoğlu, adaya gelen heyeti ilk olarak İskele’de, 1461 İskele Trabzonspor Akademisi’nin Şehit Eren Bülbül Stadı’ndaki antrenmanına, ardından ise Kaplıca Emre Genç Stadı’nda Kaplıca Karadeniz 61 Spor Kulübü’nün antrenmanını ziyaret eden ekibe eşlik etti.

Söyleşide merak edilen sorular yanıt buldu

Gençlerin futbola, sporculuk kariyerine, başarıya ve sahadaki unutulmaz anılara ilişkin merak ettiği sorular ise İskele AKM’de düzenlenen özel söyleşide yanıt buldu. Trabzonsporlu Hami Mandıralı, Galatasaraylı Mehmet

Cüneyt Tanman, Beşiktaşlı Recep Çetin ile Fenerbahçeli İlhan Parlak ve Serkan Balcı gençlerle deneyimlerini paylaştı. Özel buluşmada İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile Türkiye’den gelen heyet ve çok sayıda kişi yer aldı.

Gösteri maçına ilgi yoğun oldu

Etkinliğin en önemli bölümünü, İskele Cumhuriyet Stadı’nda gerçekleştirilen gösteri maçı oluşturdu. Türk futbolunun efsane isimlerinden oluşan takım ile İskele Karması karşı karşıya gelirken, karşılaşma futbolseverlerden büyük ilgi gördü. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun tribünlerden takip ettiği karşılaşmayı Başbakan Ünal Üstel de izledi. Efsane futbolcular, sahada kendilerine ulaşan taraftarlarla yakından ilgilenerek imza dağıttı ve fotoğraf çektirdi.

Aynı şekilde Başkan Hasan Sadıkoğlu da taraftarların imza ve fotoğraf taleplerini geri çevirmedi. Stadın ardından İGEM’de devam eden buluşmada da vatandaşlarla bir araya gelen Sadıkoğlu, kendisinden imza ve fotoğraf isteyenleri kırmadı.

Sadıkoğlu’na dört büyük kulübün forması hediye edildi

Gösteri maçının ardından Galatasaray Spor Kulübü eski yöneticisi Levent Nazifoğlu, Hasan Sadıkoğlu’na Türkiye’nin dört büyük kulübünün formalarını takdim etti.

Efsaneler İGEM’de taraftarlarla buluştu

Organizasyon, İskele Gençlik Merkezi’nde (İGEM) gerçekleştirilen imza ve fotoğraf etkinliğiyle son buldu.

7’den 70’e futbolseverler, Türk futbolunun unutulmaz isimleriyle bir araya gelerek imza alma ve fotoğraf çektirme fırsatı buldu. Etkinlik, futbolun farklı kuşaklarını bir araya getiren samimi görüntülere sahne oldu.

Sadıkoğlu: “Sporun birleştirici gücünü İskele’de yaşatmaya devam edeceğiz”

Hasan Sadıkoğlu, organizasyonun ardından yaptığı değerlendirmede sporun yalnızca bir mücadele alanı olmadığını; dostluğun, kardeşliğin ve birlikteliğin en güzel ifadelerinden biri olduğunu belirtti. Gençleri sporla buluşturan ve farklı kuşakları aynı heyecan etrafında bir araya getiren etkinliklere devam edeceklerini ifade etti. Sadıkoğlu, organizasyona katkı koyan futbol efsanelerine, sporculara ve etkinliğe katılan tüm vatandaşlara teşekkür etti.