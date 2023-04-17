İncirli: Önce minare çalındı, şimdi kılıf aranıyor

CTP Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli, Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere iade edilen Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasası ile ilgili konuştu, “Önce minare çalındı, şimdi kılıf aranıyor” dedi.

İncirli, hükümetin Türkiye’de yaşanan deprem sonrasında, 21 Şubat tarihinde yasa gücünde kararname ile maaş kesintilerine yönelik karar ürettiğini hatırlattı, AD-HOC Komite’de sayısız önerilerde bulunduklarını kaydetti.

İncirli, bu çalışma ile ülkedeki dayanışma ruhunun kaybedilmesine neden olunduğunu belirtti.