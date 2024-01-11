İncirli: "Metehan'daki hava kirliliği insan ve çevre sağlığını tehdit ediyor"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar İncirli, Kermiya geçiş noktasındaki hava kirliliğine dikkat çekti, Çevre Dairesi'ni bu konuda bir çalışma yapmaya davet etti.

Sosyal medya hesabından konu hakkında açıklama yapan İncirli, Çevre Dairesi'nin sürekli olarak hava ölçümleri yapması gerektiğini söyleyerek, "Bugüne kadar bu ölçümlerin yapılmamış ve tedibir alınmamış olması üyük bir eksikliktir" dedi.

İncirli'nin paylaşımı şöyle:

" 'Metehan’da izdiham', 'Metehan’da çile'. Gazetelerde sık gördüğümüz manşetler bunlar. Peki Metehan’dan her gün geçen binlerce aracın yarattığı hava kirliliğinin farkında mıyız? Hele yaz aylarında kirlilik dayanılmaz bir hal alıyor. Egzoz dumanından korunmak için bizler araba pencerelerimizi kapatabiliriz ama çalışanlarınki yaptıkları iş gereği hep açık kalmak zorunda. Çevredeki canlılar da kirlilikten nasiplerini alıyor.

İnsan vücudunda hava kirliliğinden etkilenmeyen organ ve sistem yoktur. Özellikle solunum ve dolaşım sistemleri üzerindeki etkisi büyüktür. Hastalıkların daha erken yaşta ortaya çıkmasına neden olur.

Çevre Koruma Dairesi'nin yönetiminde 9 adet sabit hava kalitesi ölçüm istasyonu olduğunu biliyoruz. Daire müdürlüğünden seyyar hava ölçüm cihazının da olduğu ve İskele’de konuşlandığı bilgisini aldık. Daire’nin Metehan’daki geçiş noktasında düzenli olarak hava kalitesi ölçümü yapması gerekir. Başta uzun saatler kirli havayı solumak zorunda kalan çalışanlar olmak üzere geçiş noktasını kullanan herkesin sağlığı hava kirliliğinden olumsuz etkileniyor.

Bugüne kadar bu ölçümlerin yapılmamış ve tedbir alınmamış olması büyük bir eksikliktir. Ölçümler yapılarak hava akışkanlığını hızlandıran havalandırma sistemleri en kısa sürede kurulmalı, hava kalitesi düzenli takip edilmelidir.

Elbette geçiş noktalarının sayılarının artırılması yönündeki düşüncelerimiz bakidir ama Metehan’daki hava kirliliği tehditinin bekleyecek hali yoktur.

Çevre Koruma Dairesi’ni Metehan’da hava kalitesi ölçümü yapmaya ve gerekli tedbirleri almaya çağırıyoruz."