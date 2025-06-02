İncirli: “Fikri Ataoğlu, turizm bakanı mı yoksa kumar bakanı mı?”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sıla Usar İncirli, Meclis Genel Kurulu’nda görüşülen Şans Oyunları Değişiklik Yasa Tasarısı’na sert sözlerle tepki gösterdi. UBP – YDP – DP hükümetinin oylarıyla Genel Kurul gündemine taşınan ve ilerleyen oturumlarda oylanması beklenen tasarının, toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından ciddi tehlikeler barındırdığını vurgulayan İncirli, “Bu yasa, insanlara doğrudan zarar verir. Fikri Ataoğlu turizm bakanı mı yoksa kumar bakanı mı, çıksın açıklasın” dedi.

"Kumarın yaygınlaştırılması, halkın göz göre göre felakete sürüklenmesidir"

İncirli, yasa tasarısıyla birlikte toplumun korunmasına yönelik tedbirlerin bir bir ortadan kaldırıldığını söyledi. Patolojik kumar bağımlılığı gibi ciddi bir toplumsal sorunun görmezden gelindiğini belirten İncirli, “Devletin görevi, insanları korumaktır. Ama bu yasa ile devlet, kumarı teşvik eder hale geliyor. Okulların 100 metre yakınına kadar casino açılmasına izin vereceksiniz; insanların kumara erişimini kolaylaştıracaksınız. Bu kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

"Denetlenemeyen sistemde sınırlar kaldırılıyor"

Mevcut durumda dahi devletin casino sayısını denetleyemediğine dikkat çeken İncirli, yeni yasa ile bu sayının daha da artmasının önünün açıldığını belirtti. 750 yatak kapasiteli her otele casino izni verilecek olmasının kontrolsüzlüğü artıracağını savunan İncirli, “Casino izinlerinde sınır ortadan kaldırılıyor. Bu, turizm adına değil, doğrudan kumar sektörü adına atılmış bir adımdır” dedi.

“Ataoğlu’nun turizmle bir ilgisi kaldı mı?”

Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu’nun bu yasa görüşmeleri sırasında sessiz kalmasını eleştiren İncirli, sert bir çıkışla şunları söyledi: “Ben merak ediyorum, Fikri Ataoğlu nerededir? Böyle bir mesele konuşulurken nerededir? Fikri Ataoğlu’nun meselesi turizm mi, kumar mı? Gelsin söylesin. Bu yasayla birlikte Ataoğlu, turizmle zerre kadar ilgilenmediğini, tüm derdinin casino ve kumar sektörü olduğunu ortaya koymuştur.”

“Haziran bitmeden bu yasa neden geçmek zorunda?”

İncirli, hükümetin yasa tasarısını aceleyle geçirme çabasına da tepki göstererek, “Haziran bitmeden bu yasayı geçirme telaşınızı anlamıyoruz. Ülkede bu kadar ciddi sorunlar varken, neden böyle bir ısrar?” diye sordu. Tasarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirten İncirli, “Bu yasa komiteye geri çekilmeli, kamu yararı esas alınarak yeniden ele alınmalıdır” çağrısında bulundu.