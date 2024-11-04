İncirli: “Demokrasi anlayışları bu ‘kadarcıktan’ ibarettir”

Mavi Salon’da hükümet ortaklarının gerçekleştirdiği basın toplantısında, soru kabul edilmemesine işaret eden CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, hükümet ortaklarının demokrasi anlayışlarının basın emekçilerinin en doğal haklarından olan “soru hakkını” kullandırtmaması kadar olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Demokrasinin en temellerinden bir tanesidir. Görüşlerinizi ortaya koyuyorsunuz ama basın soru sormak istediği an alel acele oradan ayrılıyorsunuz. Demokrasi anlayışları bundan ibarettir. Sizler orada en doğal hakkınız olan soru sorma hakkını kullanamadınız. Buna müsaade etmediler. Büyük bir telaş içinde toparlandılar ve sonlandırdılar. Demokrasi anlayışları bu ‘kadarcıktan’ ibarettir.

Ziya Öztürkler’in Meclis Başkanlığı seçimini kazanmış kabulü ile hükümetin bir kurgu oluşturmaya çalıştığını belirten İncirli, son 1 aydır yaşanılan sürede “gizli-açık oy ilkesini” açıkça ihlal ettiklerini ve Öztürkler’in Meclis Başkanı seçilmediğini tüm toplumun ve hükümetin de bildiğini ifade etti.

CTP Meclis grubu olarak Meclis çalışmaları önünde engel olma niyetinde olmadıklarını, seçilmemiş bir Meclis Başkanı ile Meclis’in çalıştırılmasının önüne geçmeye çalıştıklarını kaydeden İncirli, “Bu durumu kabul edersek, bundan sonra yaşayacaklarımızı peşinen kabul etmiş sayılırız” dedi.

Fazilet Özdenefe’nin meşru olan görevdeki tek kişi olduğunu vurgulayan ve bugünkü Meclis Oturumu açılımındaki ifadelerine işaret eden İncirli, “Özdenefe çağırıyı yaptı. UBP Grubu Meclis Başkan adayını kurula sunsun ve başkanlık seçimi gerçekleşsin. Başkanlık seçimi gerçekleştikten sonra Başkan Yardımcısı ve Divan Üyelerimizi de duyuracağız. Biz hazırlığımızı yaptık. Hiç kimse zannetmesin ki CTP bu hakkından feragat edecek. Etmediğimizi açkıca söyledik” ifadelerini kullandı.

UBP’nin yeniden aday göstermeye cesaret edemediğini, bunun 15 turda devam eden Meclis Başkanlığı seçim süresince açıkça görüldüğünü belirten İncirli, CTP olarak meclise ve hukuka sahip çıkacaklarını, bunun tüm ülkenin savunması gerektiği bir kale olduğunu ifade etti.