İncirli: “Aşılanmaya hız verilmeli, yeni BA2 varyantı çocuk ve yaşlılarda öldürücü olabiliyor”

Ülkede Koruyucu Sağlık Hizmetlerinin sadece ‘süslü birkaç cümleden ibaret’ olduğunu ifade eden CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, hükümetin konuyla ilgili yaklaşımının ve uygulamanın içler acısı olduğuna vurgu yaptı.

Aşılamanın Koruyucu Sağlık Hizmetleri konusunun en önemlisi olduğuna vurgu yapan İncirli, hastalıklardan kaynaklı ölümlerden %90 kurtulma şansı bulunduğunu kaydetti.

Pandemide ülkede aşılama hedefine ulaşılamadığını anlatan İncirli, günlük vakların ve ölüm oranlarının bunun göstergesi olduğunu işaret etti. Omicron varyantı dışında yeni bir varyant olan BA2 varyantının özellikle çocuklar ve yaşlıları öldürücü olduğu bilgisini verdi.

Bu varyantın adaya gelmeden aşılanmaya hız verilmesini talep eden İncirli, şöyle devam etti: “Yaşlılarımızı aşılama gereklerini yerine getirmeyen bakanlık nedeniyle kaybediyoruz. İnsanlarımız her gün ölmeye devam ediyor. Bakanlığın aşılama gayreti yok, Omicron varyantı hafife alınıyor. İyimser tablo çiziliyor ama BA2 varyantı ülkede yok ama gelecektir. Bu dalga ile aşısız mücadele etmek zorunda kalacağız.” Bu varyantın özelliği çocukları ve yaşlıları öldürme potansiyeline sahip olduğunu anlatan İncirli, Sağlık Bakanlığı’nı aşılanma konusunda ilgili olmaya davet etti.

“Rahim ağzı kanseri aşısı (HPV aşısı) ulusal aşlama programına alınmalı”

COVID-19 dışı olan ve önlenebilen bazı hastalıkların bulunduğunu da ifade eden İncirli, bazı veriler paylaşarak ülkede de bu aşının bir an önce uygulamaya konulması gerektiğine vurgu yaptı.

İncirli, konuyla ilgili özetle şunları dile getirdi: “Dünyada rahim ağzı kanseri ile ilgili aşı var ama ülkemizde hala uygulanmıyor. HPV aşısı ulusal aşlama programına alınmalı. Her yıl 30 yeni rahim ağzı kanseri vakası oluyor ve 10’unu her yıl kaybediyoruz. Bu kayıplar çok genç yaşta oluyor. Kız çocuklarımız korunmalı. Bu aşılanma ülkemizde de başlatılmalı” şeklinde konuştu.

Şeffaf maskenin önemi…

Ülkedeki işitme ve konuşma engelli vatandaşların kamu kurumlarında şeffaf maske olmadığı için hizmet alamadığını da anlatan İncirli, “Şeffaf maske her kurumda bulundurulmalı” dedi.