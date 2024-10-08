“İnanıyorum, başaracağız”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Lefke’de bir süre önce geçirdiği trafik kazası sonrası “omurilik yaralanması” sonucu yatağa bağlı kalan 27 yaşındaki Burak Sağlam’ın tedavisi İstanbul Gaziosmanpaşa Hastanesi’nde tedavi görüyor. Tedavinin geneli için 3 milyon 403 bin 807 TL’ye ihtiyaç olurken, bir süredir yardım kampanyası yürütülüyor.

Anne Hacer Sağlam, Burak’ın tedavisindeki son durumu YENİDÜZEN’e açıkladı, 2-3 seans kaldığını belirtti. Sağlam, yardım eden ve etmeyen herkese teşekkürlerini ileterek, “Allah bu günleri kimseye yaşatmasın” dedi.

Burak Sağlam, 2019 yılında Monaco’da düzenlenen vücut geliştirme yarışmasının Fitness kategorisinde dünya 3’üncüsü olmuş, bu başarısıyla ülkemizi gururlandırmıştı.

“Süreçte çok yıprandık ama başaracağız”

YENİDÜZEN’e değerlendirmelerde bulunan anne Hacer Sağlam, Burak’ın eski sağlığına kavuşacağına inandığını söyledi. Bu süreçte çok yıprandıklarının altını çizen Sağlam, kendilerine destek olan herkese teşekkürlerini iletti. “2-3 seansımız kaldı, bunu da başarırsak güzel olacak” diyen Hacer Sağlam, “Süreç içerisinde çok yıprandık. Allah bu günleri kimseye yaşatmasın. Birilerine muhtaç olmak çok kötü ama gelen destekleri gördükçe bozuk olan moralimiz düzeliyor. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Ben bir anneyim, tek dileğim oğlumun sağlığına kavuşması. Başaracağımıza eminim” diye konuştu.

2019’da dünya 3’üncüsü gelmişti

Son dönemde Polis memuru olarak görev yapan Burak Sağlam’ın geçmişte sporda alanında bir takım başarıları da bulunuyor. Fitness branşında milli formayı terleten Sağlam, 2019 yılında Monaco’da düzenlenen vücut geliştirme yarışmasının Fitness kategorisinde dünya 3’üncüsü olmuş, bu başarısıyla ülkemizi gururlandırmıştı.

Burak için yürütülen kampanya devam ediyor

Burak Sağlam için KKTC Cumhurbaşkanlığı, KKTC Vücut Geliştirme ve Halter Federasyonu ile Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği’nin (ZAYDER) birlikte yürüttüğü yardım kampanyası devam ediyor. Her bir seansı için 15 bin 500 dolar istenilen tedavi masrafı için birçok kişi, kurum ve kuruluş kampanyaya maddi destekte bulunuyor.

Destek olmak isteyenler için bağış yapılacak IBAN hesap numaraları aşağıdadır:

Ziraat Bankası Güzelyurt Şubesi

Burak Sağlam IBAN NO: TR070001000862957831745001

Mürsel Sağlam IBAN NO: TR050001000862552082725001

Hacer Sağlam IBAN NO: TR030001000862403047325006