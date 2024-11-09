İmsel’in, ölüm sebebinin belli oldu

İkametgahında ölü bulunan Nejat İmsel’in otopsisinde, ölüm sebebinin "akciğer enfeksiyonu ve karaciğer yetmezliği" sonucu olduğu tespit edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, Lefkoşa’da kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunan Nejat İmsel’in (E-41) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin "akciğer enfeksiyonu ve karaciğer yetmezliği" olduğu tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.