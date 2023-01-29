İMO, tüm üyelerini KTMMOB'un eylemine katılmaya davet etti

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Yönetim Kurulu, Salı günü Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği’nin (KTMMOB) düzenleyeceği eyleme destek kararı aldı, tüm üyelerini eyleme desteğe davet etti.

KTMMOB, “Devlete ait projeler ve uluslararası anlaşmalar kapsamında yapılacak projeler için KTMMOB’den vize alınmamasını” talep eden yasa önerisine karşı eylem düzenleme kararı almıştı.

İMO Yönetim Kurulu’nun imzasını taşıyan yazılı açıklamada, “bana dokunmayan yılan bin yaşasın” zihniyetiyle bu gibi durumlardan kurtulmanın mümkün olmadığına vurgu yapılarak, “Tüm kurum ve kuruluşlara aynı baskı ve dikta uygulaması başlamış kısa zamanda da münferit bireylere kadar ulaşacaktır” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kıbrıs Türkünün en güçlü kalelerinden biri olan KTMMOB’yi ve benzer örgütleri bu toplum sizlere oyuncak etmeyecektir !

Malumunuz olduğu üzere 21/2005 sayılı KTMMOB yasası 3 milletvekilinin değişiklik önerisi talebiyle gündeme gelmiştir. İçlerinde eğitimci ve doktor da olan, hatta benzer şekilde yasayla kurulmuş meslek örgütlerine başkanlık etmiş bu insanların baştan aşağa yalan gerekçelerle yaptıkları bu hareket hem ülkesine hem insanlarına karşı büyük bir hadsizlik ve kendini bilmezliktir. Kendi meslektaşlarının acil durum hastanesi açılışında kapıdan geri gönderilip içeri alınmamasına tepki vermeyen bir doktor hangi bilgi ve cüretle KTMMOB yasasına değişiklik önerisi getirmektedir. Üstelik de yalan gerekçelerle !

Diğer taraftan kendi yetiştirdiği insanların bu işleri yapmaya ehil olmadığını savunan bir eğitimci de o zaman bir zahmet eğitim vermekten vazgeçsin.

Ancak tüm bunlar tesadüf ve/veya bilinçsizlikle yapılan işler olmadığı gibi son derece hassas dokunuşlarla bile isteye yapılmaktadır. Topluma hizmet adı altında yaptıkları faaliyetleri önce toplum nazarında gereklidir/gerekli değildir diye tartıştırıp halkı böldüler. Şimdi ise can ve mal kaybından sorumlu olan inşaat mühendisinin bile kim olduğu bilinmeden yapacakları işleri yasal olarak meşrulaştırmaya çalışmaktadırlar.

Ancak bilinmelidir ki “bana dokunmayan yılan bin yaşasın” zihniyeti ile bundan kurtulması mümkün değildir. Tüm kurum / kuruluşlara aynı baskı ve dikta uygulaması başlamış kısa zamanda da münferit bireylere kadar ulaşacaktır.

Bu bağlamda tüm üyelerimizi, kurum, kuruluş, meslek örgütü ve toplumsal yok oluş kaygısı olan herkesi 31 Ocak Salı günü saat 10:00’da KTMMOB önünde başlayıp meclise doğru hareketle devam edecek eyleme davet ediyoruz.