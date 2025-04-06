İMO, Limasol’da “Kıbrıs İnşaat Mühendisleri Birliği”nin genel kuruluna katıldı

İnşaat Mühendisleri Odası’nın, dün Limasol’da düzenlenen “Kıbrıs İnşaat Mühendisleri Birliği (SPOLMIK) Genel Kurulu”na katıldığı belirtildi.

Oda Başkanı Doç. Dr. Abdullah Ekinci ile Oda Saymanı Hüsnü Coşan’ın katıldığı toplantıda, örgüt yetkilileri Avrupa İnşaat Mühendisleri Konseyi (ECCE) Başkanı Platonas Stylianou ve Kıbrıs’ın güneyindeki Ulaştırma, Haberleşme ve Bayındırlık Bakanı Alexis Vafaedis’in konuşma yaptığı kaydedildi.

Oda Başkanı Ekinci konuyla ilgili açıklamasında, “Bu ziyaret vesilesiyle, Odamız olarak Kıbrıs’ta kalıcı barışın tesis edilmesine, teknik meslek örgütleri arasında karşılıklı anlayış ve güven temelinde iş birliğinin geliştirilmesine ve iki toplumun ortak geleceğini birlikte inşa etme iradesine güçlü bir vurgu yapmayı hedefledik.” dedi.

“Mühendislik mesleğinin evrensel ilkeleri doğrultusunda, sürdürülebilir, adil ve herkes için yaşanabilir bir Kıbrıs hayalinin ancak ortak akıl ve diyalogla mümkün olabileceğine inandıklarını” kaydeden Ekinci, bu doğrultudaki tüm çabalara katkı koymaya hazır olduklarını ifade etti.