İmar Planı için ilk adım: Çadır eylemi sonlandı

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli’nin Mehmetçik Bölgesi İmar Planı’nın hayata geçmesi için 8 gündür sürdürdüğü çadır eylemi sonlandırıldı.

Turizm ve Çevre Bakanlığı'na bağlı Şehir Planlama Dairesi Müdürlüğü, Mehmetçik İmar Planı'nın Birleşik Kurul onayına sunulması için gerekli adımı attı. Toplantı tarihlerinin belirlenmesi amacıyla 12 Temmuz 2021 saat 11.00 için Mehmetçik Belediyesi'nde Birleşik Kurul toplantısı yapılacak. Bu kararın ardından eylem de sonuçlandırıldı.

Sarıçizmeli’ye Turizm ve Çevre Bakanlığı bahçesine çadır kurarak başlattığı eylemde, “planlı yaşama destek olmak” için Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar ve Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş ile Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan da destek vermişti. Böylece, uluslararası bir belediyeler birliği olan Cittaslow’un Kuzey Kıbrıs'taki üye belediyelerinin tümü eylemde yer almıştı.

Ayrıca diğer belediye başkanları ve Cumhuriyetçi Türk Partisi milletle vekilleri başta olmak üzere eylem sivil toplumdan da destek bulmuştu.

“Plansız kentlerde yaşamak istemiyoruz”

Sarıçizmeli'den Turizm Bakanlığı önünde çadır eylemi