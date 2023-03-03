Şehir Plancıları Odası başta olmak üzere birçok meslek örgütünün ve CTP’nin karşı çıktığı İmar Değişiklik Yasa Tasarısı geri çekildi.

UBP – YDP – DP Hükümeti’nin Meclis’e gönderdiği tasarı, Devlete ait projeler ve uluslararası anlaşmalar kapsamında yapılacak projeler için Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nden vize alınmamasını düzenliyordu.