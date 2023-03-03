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İmar (Değişiklik) Yasa Tasarısı geri çekildi

İmar (Değişiklik) Yasa Tasarısı geri çekildi

Şehir Plancıları Odası başta olmak üzere birçok meslek örgütünün ve CTP’nin karşı çıktığı İmar Değişiklik Yasa Tasarısı geri çekildi.

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Şehir Plancıları Odası başta olmak üzere birçok meslek örgütünün ve CTP’nin karşı çıktığı İmar Değişiklik Yasa Tasarısı geri çekildi.

UBP – YDP – DP Hükümeti’nin Meclis’e gönderdiği tasarı, Devlete ait projeler ve uluslararası anlaşmalar kapsamında yapılacak projeler için Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nden vize alınmamasını düzenliyordu.

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