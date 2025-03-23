İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından halk Saraçhane'de toplanmaya başladı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen tutuklama kararının ardından halk, Saraçhane'de toplanmaya başladı.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen tutuklama kararının ardından halk, Saraçhane'de toplanmaya başladı.
İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında 19 Mart sabahı gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu 'yolsuzluk' iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasına; 'terör' soruşturması kapsamında ise tutuklama talebinin reddine karar verildi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek isteyenler beş gündür İBB binasının bulunduğu Saraçhane'de toplanıyor.
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