İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP'li Nuri Aslan, İBB Başkanvekili seçildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun belediyeye yönelik başlatılan “yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından yerine başkanvekili olarak Nuri Aslan seçildi.

İBB’ye yönelik operasyonda tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun yerine vekaleten geçecek isim belli oldu.

Ekrem İmamoğlu'nun yerine iki aday başkanvekilliği için yarıştı. CHP Grubu Nuri Aslan'ı, AKP Grubu Zeynel Abidin Okul'u aday gösterdi.

Saat 13.00'da başlayan toplantının 1’inci turunda CHP grubunun adayı Nuri Aslan 173 oy, AKP'nin adayı Zeynel Abidin Okul ise 123 oy aldı. 5 oy da geçersiz olarak sayıldı. 56 dakika süren ilk turda üye tam sayısının üçte ikisi sağlanamadığı için ikinci tura geçildi.

İkinci turda Nuri Aslan 177, Zeynel Abidin Okul ise 125 oy aldı. İkinci tur oylamada 2 adaydan birinin gereken üçte iki çoğunluğu sağlayamadığı için üçüncü tura geçildi.

Üçüncü tur oylamada Nuri Aslan 177 oy, Zeynel Abidin Okul ise 125 oy aldı. Böylece CHP'nin adayı Aslan, İBB'nin başkanvekili olarak seçildi.

CHP 176 üyesine karşılık, AKP'nin 120, MHP'nin 6, Büyük Birlik Partisi'nin iki üyesi ve bir de bağımsız üye bulunuyor. İBB'de birinci başkanvekilliği görevini Aslan yürütüyordu.