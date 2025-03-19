İmamoğlu’nun gözaltı kararının ardından TL değer kaybında rekor kırdı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 106 kişi hakkında verilen gözaltı kararının ardından Türkiye’de TL, büyük değer kaybı yaşadı.
A+A-
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 106 kişi hakkında verilen gözaltı kararının ardından Türkiye’de TL, büyük değer kaybı yaşadı.
Serbest piyasada bugün dolar 41, euro 45, İngiliz Sterlini 53,2 TL’den işlem görüyor.
Bu sabah 09.53 itibarıyla 36,85 TL’den alınan dolar, 41 TL’den; 40,20 TL’den alınan Euro 45 TL’den satılıyor.
İngiliz Sterlininin alışı 47,8 TL’den, satışı ise 53,2 TL’den gerçekleşiyor.
Bu haber toplam 205 defa okunmuştur
Etiketler : döviz, Ekrem İmamoğlu