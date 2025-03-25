“İmamoğlu’nun GAÜ’den İÜ’ye gerçekleştirdiği yatay geçiş yasal”

Demokrat Parti (DP) Milletvekili ve Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun GAÜ’den İstanbul Üniversitesi’ne gerçekleştirdiği yatay geçişin yasal olduğunu açıkladı.

Meclis Genel Kurulu’nda kürsüye çıkan Akpınar, GAÜ’nün 1985 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kurulduğunu ve o dönemde üniversitelerin denklik sürecinin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından değil, Talim ve Terbiye Kurulu tarafından yürütüldüğünü vurguladı.

Akpınar’ın açıklamasına göre, GAÜ’nün denklik süreci Türkiye’deki yetkili makamlar tarafından yürütüldü ve bu kapsamda, Washington merkezli Southeastern University ile bir iş birliği gerçekleştirildi. Akpınar, 1991 yılında dönemin Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Avni Akyol’un katılımıyla ilk mezuniyet töreninin yapıldığını ve bu sürecin 1998 yılına kadar devam ettiğini belirtti.

Ekrem İmamoğlu’nun GAÜ’den İstanbul Üniversitesi’ne yatay geçiş yaptığı dönemde, KKTC’deki üniversitelerden yapılan yatay geçişlerin yasal olduğunu ifade eden Akpınar, “Sadece Sayın İmamoğlu değil, yüzlerce öğrenci farklı üniversitelere yatay geçiş yaptı” dedi. Akpınar, GAÜ mezunlarının denklik konusunda herhangi bir sorun yaşamadığını ve üniversitenin mezuniyet süreçlerinin resmi makamlarla paylaşıldığını vurguladı.

Öte yandan, Akpınar, KKTC’deki üniversitelere yönelik yürütülen tartışmalara tepki göstererek, bu durumun yükseköğrenime zarar verdiğini savundu. Eğitim Bakanlığı ile YÖDAK’ın bu konuda sorumluluk alması gerektiğini ifade etti.

Ekrem İmamoğlu, hakkında yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklu bulunuyor. İmamoğlu’nun diplomasına yönelik iddialar, onun cumhurbaşkanı adaylığının önünü kapatmaya yönelik bir girişim olarak yorumlanıyor.

SERHAT AKPINAR NE DEDİ?

“Eski TC Eğitim Bakanının katımıyla ilk mezuniyetimizi gerçekleştirdik”

Ekrem İmamoğlu’nun GAÜ’de eğitim gördüğü yıllarda YÖDAK’ın henüz kurulmadığını anımsatan Serhat Akpınar, GAÜ’nün 1985 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kurulduğunu ve öğrenci almaya başladığını söyledi.

“Üniversitenin kurulduğu süreçte, Türkiye’de, üniversitelerin denklik ve muadiliyet süreci YÖK tarafından değil, Talim ve Terbiye Başkanlığı tarafından yönetiliyordu. Bizim yaptığımız başvuruda, Türkiye’deki Talim ve Terbiye’den Sevinç Atabay Kıbrıs’a gelmiş ve GAÜ’nün denetim sürecine başlamıştı” diyen Akpınar, şöyle devam etti:

“KKTC’de yükseköğrenim vizesi olmamasıyla sebebiyle, üniversitenin Amerika veya İngiltere’deki bir üniversiteyle anlaşma yapması ve öğrencilerin, o üniversitede diploma ve transkript alacağı şekilde bir anlaşma yapılması halinde bir sorun yaşamayacağı söylendi ve önerildi.”

Bu kapsamda Washington’da kurulan Southeastern University ile bir sürece başladıklarını belirten Akpınar, “YÖK, o dönemde hem hazırlık okuluna hem de erkek öğrencilerin askerlik erteleme işlemlerine kabul veriyordu. 1991 yılında, Eski TC Eğitim Bakanı Avni Akyol’un da katılımıyla ilk mezuniyet tonerimizi gerçekleştirdik. Bu durum 1998 yılına kadar devam etti” dedi.

“Sadece Sayın İmamoğlu değil, yüzlerce öğrenci, farklı üniversitelere yatay geçiş yaptılar”

İmamoğlu’nun GAÜ’den İstanbul Üniversitesi’ne yatay geçiş yaptığı dönemde, KKTC’deki üniversitelerde eğitim gören öğrencilerin yatay geçiş haklarını kullanmaları noktasında herhangi bir sorun yaşamadıklarını belirten Akpınar, “Sadece Sayın İmamoğlu değil, yüzlerce öğrenci, farklı üniversitelere yatay geçiş yaptılar” dedi.

Ekrem İmamoğlu’nun GAÜ’den yatay geçiş yaptığı sürece ilişkin bilgilendirmelerin kamuoyuna değil, YÖK’e yapıldığını belirten Akpınar, “KKTC’deki üniversiteler, ÖSYM kitapçığına 1993 yılında girdi. Böylece kontenjanla öğrenci almaya başladılar. 1993’den önce öğrenciler, herhangi bir liseden mezun olarak veya ÖSS sınav sonuçları ile adaya gelip, üniversitelere kayıt olabiliyordu. Bu, tamamen yasal bir süreçti. Bu süreçte, üniversitemiz mezunları, denklik ve muadiyet konularında hiçbir sorun yaşamadı” şeklinde konuştu.

“KKTC’deki üniversiteler bu durumdan zarar görüyor”

Akpınar, “Sayın İmamoğlu, KKTC’de eğitim hakkını kullanmış ve sonra İstanbul Üniversitesi’ne yatay geçiş yapmış. Üniversitenin denklik işlemlerinde YÖK’ün Southeastern University mezunlarını KKTC’de kabul ettiğine dair resmi belgeler var. Bunları YÖK’ün kendisi ile paylaştık” ifadelerini kullandı.

Akpınar, yaşanan süreç içerisinde KKTC’deki üniversitelerin adeta linç edildiğini, adadaki yükseköğrenimin zarar gördüğünü ifade ederek, Eğitim Bakanlığı ile YÖDAK’a bu konuda büyük görev düştüğünü kaydetti.