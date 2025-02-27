İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ön seçim süreci başlıyor

Türkiye'de İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanı adaylığı için ön seçim sürecini başlattı.

"Gel, Seç, Tarihe Geç" sloganıyla CHP Genel Merkezi'nde konuşan İmamoğlu, aday belirleme sürecinin Türkiye'de bir ilk olduğunu vurguladı. İmamoğlu, "Partimizin Türkiye tarihinde ilk kez, dünyada çok az, Cumhurbaşkanı adayını bir partinin üyeleri seçsin diye yola çıkışının ilk günü" dedi.

İmamoğlu konuşmasına Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in evine yapılan polis baskınını kınayarak başladı.

İmamoğlu, “Bu normal işler değil. Bunlar gerçekten bu ülkede asla görmek istemeyeceğimiz, hiç kimsenin başına gelsin istemeyeceğimiz, bir kişinin dahi yaşamasını istemeyeceğimiz ayıp şeyler, kötü işler.” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, CHP’nin aday belirleme sürecinin iktidarı paniğe sürüklediğini söyledi, “Onlar rakipsiz olduklarını, hatta rakiplerini kendileri belirleyebileceklerini sandılar. Artık öyle bir Türkiye yok” ifadelerini kullandı.

"O bir çift mavi gözdeki kararlılığı görebilirsiniz. Bizim gözümüze, o gözümüzün içine baktıkça sizi, o çaresizliğinizi hatırlatmaya devam edeceğiz" diyen İBB Başkanı İmamoğlu, Türkiye’nin tarihi bir dönemeçte olduğunu vurguladı.

Ekonomik kriz, hukuksuzluk ve otoriterleşme eleştirisi yapan İmamoğlu, “Ülkemiz artık yozlaşmayı, çürümeyi kaldıramaz. Genç, dinamik ve üreten bir yönetimle Türkiye’yi umuda kavuşturacağız” diye konuştu.

"O sandık eninde sonunda milletin önüne gelecek"

Türkiye'de CHP'nin 'erken seçim' ısrarına rağmen AKP iktidarının "erken seçim gündemimizde yok" açıklamalarını da değerlendiren Ekrem İmamoğlu, "Ne yaparlarsa yapsınlar, bunun sürdürülemez olduğunu görecekler. Hepsine bunu sürdüremeyeceklerini biz göstereceğiz. Bu salondaki insanlar ve onların yoldaşları gösterecek. Türkiye'de her şey çok hızlı değişir. O sandık eninde sonunda milletin önüne gelecek! Siyaseti dizayn etmeye çalışan başta Cumhurbaşkanı ve bu yönetim anlayışı o gün anlayacaklar ki bu milletimizin, bu dahi milletimizin, Türk milletinin o kafasında hiçbir şeyi dizayn edememişler. Tarihin neyini yaşayacaklar biliyor musunuz? Tarihin en büyük hezimetini yaşayacaklar. En büyük hezimetini yaşayacaklar" şeklinde konuştu.

"Korkuyorlar"

Ekrem İmamoğlu şöyle devam etti:

"Korkuyorlar. Bu milletin onlara verdiği yetkiyi onun için sonuna kadar istismar etmeye başladılar. Benim hakkımda 25 yıla varan hapis cezası bir şekilde kurguladılar ve istiyorlar.

Siyasi yasak getirmek istiyorlar. Partimizin kurultayını iptal etmek, partimize kayyum ataması için süreç takibi yapıyorlar. Gözleri o kadar kararmış ki bu milletin kararından yılmadığını, yaptığı seçimleri, yaptığı tercihleri asla zalimlerin zulmüne kurban etmediğini, asla, seçimlerin, özellikle tercihlerinin, seçme yetkisinin elinden alınmasına asla izin vermediğini unutmuşlar.

Sanıyorlar ki ellerindeki geçici yetkilerle milletin kararına el koyabilirler. Sanıyorlar ki mahkemelerde halkın partisini durdurabilirler. Zavallılar, çaresizler, acizler! Onlara hatırlatalım. Buradan hatırlatırım: Cumhuriyet Halk Partisi halkın kendisidir. Halktır halk! Halkın kendisidir.

Halkı durduramazsın. Halkı engelleyemezsin. Halkı kapatamazsın. Ekrem İmamoğlu da bu halkın, bu milletin oğludur, evladıdır. Onu, onu milletin elinden alamazsın. Sanıyorlar ki Ekrem İmamoğlu'nu aday yapmazlarsa kurtulurlar. Şu salonda kaç tane İmamoğlu var, biliyor musun?"