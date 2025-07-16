İmamoğlu'na bir beraat iki mahkumiyet

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, görevden alınan Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti İmamoğlu’nun "hedef gösterme" suçundan beraatına karar verdi. İmamoğlu'na "tehdit" suçundan 2 ay 15 gün "kamu görevlisine hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay hapis cezası verildi.

Duruşma önünde izdiham

İmamoğlu'na destek için gelen vatandaşlar duruşma salonu önünde izdiham oluşturdu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de duruşmayı takip etmek üzere Silivri'ye geldi.

Alkışlar ve sloganlarla duruşma salonuna girdi

Ekrem İmamoğlu, duruşma salonuna ayakta alkışlanarak ve "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganları eşliğinde girdi.

"Hayat kadar kısa olacak"

Mahkeme başkanı, Ekrem İmamoğlu'ndan bir önceki celse geniş bir savunma yaptığını hatırlatarak bu sefer daha kısa tutmasını istedi. Ekrem İmamoğlu, "Hayat kısa zaten, hayat kadar kısa olacak" diye cevap verdi.

İmamoğlu’ndan savcıya: Size bakmam yasak mı?

İmamoğlu, savunmasını gerçekleştirirken duruşma savcısına bakarak konuştu. Savcı, İmamoğlu’na “kendisine bakmaması” konusunda uyarıda bulundu. İmamoğlu bunun üzerine savcıya tepki gösterdi, hakime dönerek, “Savcı Bey’e bakmam yasak mı ?” diye sordu. O sırada salondaki avukatlar masalara vurdu, izleyiciler alkışlarla karşılık verdi.