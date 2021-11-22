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İmamoğlu yarın Mehmetçik’i ziyaret edecek

İmamoğlu yarın Mehmetçik’i ziyaret edecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yarın Mehmetçik Belediyesi’ni ziyaret edecek.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yarın Mehmetçik Belediyesi’ni ziyaret edecek.

Mehmetçik Belediyesi Başkanı Cemil Sarıçizmeli, İmamoğlu’nun yarın 14:00’te Mehmetçik Belediyesi’ni ziyaret edeceğini, ziyaret sonrasında da Mehmetçik Balanokko Meydanı’ nda bölge halkı ile buluşup sohbet edeceğini duyurdu.

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