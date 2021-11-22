İmamoğlu yarın Mehmetçik’i ziyaret edecek
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yarın Mehmetçik Belediyesi’ni ziyaret edecek.
A+A-
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yarın Mehmetçik Belediyesi’ni ziyaret edecek.
Mehmetçik Belediyesi Başkanı Cemil Sarıçizmeli, İmamoğlu’nun yarın 14:00’te Mehmetçik Belediyesi’ni ziyaret edeceğini, ziyaret sonrasında da Mehmetçik Balanokko Meydanı’ nda bölge halkı ile buluşup sohbet edeceğini duyurdu.
Bu haber toplam 272 defa okunmuştur
Etiketler : mehmetçik, Cemil Sarıçizmeli, Ekrem İmamoğlu