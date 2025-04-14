İmamoğlu ve Ongun'un tutukluluğuna yapılan itirazlar reddedildi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun'un tutukluluklarına karşı yaptıkları itirazlar reddedildi.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun'un tutukluluklarına karşı yaptıkları itirazlar reddedildi.
İmamoğlu, 23 Mart'ta mali suçlar kapsamında tutuklanmıştı. Görevinden uzaklaştırılan İmamoğlu'nun yanısıra Danışmanı Murat Ongun da tutuklanmıştı. İmamoğlu ve Ongun'un tutukluluklarına yapılan itirazlar reddedildi.
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