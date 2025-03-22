İmamoğlu ve 90 kişinin savcılık ifadeleri başladı: 34 savcı görevlendirildi

İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

İmamoğlu ve gözaltına alınan 90 kişi Vatan Emniyet'ten 14 minibüslük konvoyla getirildi. Ekrem İmamoğlu, adliyeye getirilmeden önce, yoğun güvenlik önlemi alındı.

Ekrem İmamoğlu'yla birlikte çarşambadan bu yana gözaltında tutulan 90 kişi ve İmamoğlu, eksi yedinci kattan Adliye'ye alındı.

34 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınan; Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın da aralarında olduğu gözaltındaki isimlerin, 34 savcıya ifade vereceği öğrenildi.

İMAMOĞLU'NUN İFADESİ BAŞLADI

Saat 21.40 sularında Ekrem İmamoğlu'nun "Kent Uzlaşısı" soruşturması kapsamındaki ifadesi başladı. İfade işlemlerinin 10 saatten uzun sürmesinin beklendiği konuşuluyor.