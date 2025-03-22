İmamoğlu 'terör' soruşturmasında ifade veriyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün "PKK/KCK terör örgütüne yardım" soruşturması kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) polislerine ifade veriyor.

İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturmasından ayrı yürütülen bu soruşturma, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) 2024 yerel seçimlerde izlediği "kent uzlaşısı" stratejisine dayanıyor.

DEM Parti bu strateji çerçevesinde batı illerindeki bazı seçim bölgelerinde aday çıkarmadı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun ifadesinin alınmasının ardından İBB Başkanı'nın Çağlayan Adliyesi'ne sevk edileceğini duyurdu.

İmamoğlu'nun saat 21.00 civarı Çağlayan'a götürülmesi bekleniyor.

CHP lideri Özgür Özel, dün Saraçhane'de yaptığı konuşmada Çağlayan için toplanma çağrısı yapacağını söyledi.