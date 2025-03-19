İmamoğlu protestoları genişliyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ve bu sabah gözaltına alınmasının ardından öğrenciler İstanbul Üniversitesi'nde bir araya geldi.

Öğrencilere polis engel olmaya çalıştı. Demokrasi ve özgürlük sloganlarıyla adeta bir sel gibi yürüyen binlerce öğrenci, barikatı aşmayı başardı. Okulun ana kapısı önünde açıklama yapan öğrenciler, "Bütün sıra arkadaşlarımızı demokratik hak ve özgürlüklerimize sahip çıkmaya çağırıyoruz" dedi.

BirGün gazetesinden Bilge Su Yıldırım’ın aktardığına göre, üniversite diploması dün akşam saatlerinde iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı ve CHP'nin müstakbel cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, bu sabah saatlerinde İBB'ye yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında evine gelen yüzlerce polis tarafından gözaltına alındı.

Eyleme Boğaziçi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversite'nde öğrenciler de katıldı.

Öğrenciler, yemekhane önünden Ana Kapı'ya doğru yürüyüşe başladı.

Yürüyüş gerçekleştiren öğrenciler İktisat Fakültesi önünde polis tarafından durduruldu.

Öğrenciler, 'Aç aç barikatı aç' sloganları eşliğinde yuhaladı.

Öğrenciler "Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek" şeklinde sloganlar attı.

Barikatın arka tarafında kalan öğrencilerin protesto alanına girmesi polis tarafından engellendi. Öğrenciler, "Barikat yıkılsın yürüyüş başlasın" şeklinde sloganlar attı.

Daha sonra öğrenciler polis barikatını zorlayarak aşmayı başardı. Demokrasi ve özgürlük sloganlarıyla adeta bir sel gibi yürüyen öğrencilere, polis biber gazı ve copla müdahale etti.

Öğrencilerin barikatı aşmasının ardından polis, barikatı daha arkaya taşıdı.

Barikatı aşan üniversite öğrencileri Ana Kapı'ya vardı. Öğrenciler burada basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, "Halkın seçtiği siyasetçilere dönük sürdürülen bu süreç demokrasinin ve hukukun ayaklar altına alındığını, halkın iradesinin yok sayıldığını tekrar gösterdi" denildi.