İmamoğlu protestoları: 1879 kişi gözaltına alındı, 260 kişi tutuklandı

Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolarda gözaltına alınan kişi sayısının 1879'a çıktığını açıkladı.

Bu kişilerden 260'ı tutuklandı. BBC Türkçe'ye konuşan Avukat Kadir Tanrıverdi, tutuklananların önemli bir kısmının genç ve üniversite öğrencisi olduğunu söyledi.

Yerlikaya, gözaltına alınanların 468'i için adli kontrol kararı verilirken, 489'unun da serbest bırakıldığını belirtti.

30 sosyal medya kullanıcısı da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "provokatif içerikli paylaşımlar yaptıkları ve sokağa çıkma çağrısında bulundukları" gerekçesiyle gözaltına alındı.

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan süreçte Ankara, İstanbul ve İzmir'de gösteri yasakları getirildi.

Buna karşın başta üniversite öğrencileri başta olmak üzere birçok kentte protestolar düzenlendi.

Polis müdahalesinin ve yer yer şiddetin yaşandığı eylemlerde yaralananlar oldu.

Yerlikaya, 27 Mart'ta 150 polisin de yaralandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı, "silahsız ve saldırısız" gösterilerin Anayasal bir hak olduğunu belirtti ancak son protestolarda "taşlar, asitler, baltalar ve molotoflar" kullanıldığını söyledi.

"Adalet sokakta değil, mahkeme salonlarında tecelli eder. Sokağa çıkmakla kimse temize çıkamaz. Hukuku sokak eylemleriyle bastırmaya çalışmak, adaleti linç etme kampanyalarıyla susturmaya kalkmak kimseye fayda sağlamaz" diye ekledi.

Yerlikaya'nın daha önce yaptığı açıklamalara göre 25 Mart'ta gözaltı sayısı 1418 kişi; 23 Mart'ta ise 1133'tü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü 25 Mart itibarıyla kentte 178 kişinin tutuklandığını belirtmişti.

İstanbul Barosu, 21 Mart-24 Mart tarihleri arasında İstanbul'da 447 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 20'sinin çocuk olduğu bilgisini paylaştı.