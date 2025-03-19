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İmamoğlu operasyonuyla 8 milyar dolar yakıldı

İmamoğlu operasyonuyla 8 milyar dolar yakıldı

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından sonra açılan iç piyasalar allak bullak oldu.

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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından sonra açılan iç piyasalar allak bullak oldu. İmamoğlu operasyonuyla yükselişe geçen kuru baskılamak için TC Merkez Bankası hamle yaptı. Devlet bankaları eliyle 8 milyar dolar yakıldı. Bankaların satışı Türk Lirası'nın değer kaybına engel olamadı.

İMAMOĞLU OPERASYONUYLA 8 MİLYAR DOLAR YAKILDI

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