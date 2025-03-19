İmamoğlu operasyonuyla 8 milyar dolar yakıldı

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından sonra açılan iç piyasalar allak bullak oldu. İmamoğlu operasyonuyla yükselişe geçen kuru baskılamak için TC Merkez Bankası hamle yaptı. Devlet bankaları eliyle 8 milyar dolar yakıldı. Bankaların satışı Türk Lirası'nın değer kaybına engel olamadı.

İMAMOĞLU OPERASYONUYLA 8 MİLYAR DOLAR YAKILDI

Bloomberg’in haberine göre, İmamoğlu’nun gözaltına alınması, yatırımcılar arasında Türkiye’de siyasi risklerin yeniden fiyatlanmasına yol açtı.

Yetkililer, devlet bankalarının TL'yi desteklemek için yaklaşık 8 milyar dolar sattığını ancak bu müdahaleye rağmen kurdaki değer kaybının engellenemediğini belirtti.

Bloomberg, yatırımcıların siyasi istikrarsızlık nedeniyle TL varlıklarından hızla çıkış yaptığını ve bunun Türkiye'nin borçlanma maliyetlerini artırdığını vurguladı.

Piyasaların yaşadığı bu sarsıntının en büyük nedeni, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Türkiye’de muhalefetin en güçlü isimlerinden biri olan İmamoğlu’nun gözaltına alınması oldu. Bloomberg’e konuşan Monex Europe'un makro araştırmalar direktörü Nick Rees, yaşananları “Sistem için büyük bir şok” olarak değerlendirdi.

Rees, “Piyasalar, son dönemde siyasi riskleri göz ardı etmişti. Ancak İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla birlikte Türkiye’nin siyasi risk primi hızla yükseldi” dedi. Bloomberg, bu gelişmenin uluslararası yatırımcılar nezdinde Türkiye’ye yatırım yapmanın risklerini bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti.

"RİSK PRİMİ YÜKSELDİ” PİYASALAR ALLAK BULLAK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaşanan ekonomik sarsıntıyı yatıştırmak için açıklama yaparak, hükümetin ekonomi politikalarında bir değişiklik olmayacağını belirtti. Ancak Bloomberg, bu açıklamaların yatırımcı güvenini tesis etmeye yetmediğini bildirdi.

* Türk lirası dolar karşısında sabah saatlerinde yüzde 11 değer kaybederek 40 seviyesini aştı.

* Bloomberg’e göre, Merkez Bankası’nın müdahalesinin ardından dolar 38,85 seviyesine gerilese de, günlük kayıp yüzde 5,5 olarak kaldı.

* Borsa İstanbul 100 Endeksi açılışta yüzde 7 düştü, işlemler devre kesici nedeniyle durduruldu.

* 10 yıllık tahvil faizleri 139 baz puan artarak yüzde 29,58 seviyesine çıktı.

Londra merkezli Coex Partners’tan Henrik Gullberg, Bloomberg’e yaptığı açıklamada “Piyasaların verdiği tepkinin boyutu şaşırtıcı olsa da, Türkiye’de muhalefete yönelik baskıların artması pek de sürpriz değil” dedi.

“BU SÜREÇ SİYASİ BİR MÜDAHALEDİR”

İmamoğlu, gözaltına alınmadan önce ekibi aracılığıyla bir ses kaydı paylaşarak, “Polisin siyasi bir araç haline getirildiğini” söyledi. CHP yönetimi, suçlamaların hukuki değil, tamamen siyasi olduğunu ve hükümetin İmamoğlu’nu siyasetten silmek için adım attığını belirtti.

Bloomberg’in haberine göre, İmamoğlu’nun gözaltına alınması, Türkiye’de muhalefete yönelik baskının en son örneği oldu. Ocak ayında milliyetçi siyasetçi Ümit Özdağ’ın tutuklanması, muhalif gazetecilere açılan soruşturmalar ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın yıllardır cezaevinde tutulması, Türkiye’de siyasi baskının giderek arttığını gösteriyor.

Resmi takvime göre Türkiye’de bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimi 2028’de yapılacak. Ancak Bloomberg, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının, erken seçim ihtimalini gündeme getirebileceğini belirtti.

Eğer Erdoğan iktidarını uzatmak isterse, ya anayasa değişikliğiyle üçüncü kez adaylığını garantiye alması ya da erken seçim kararı alması gerekecek. Bu süreçte muhalefetin en güçlü figürlerinden biri olan İmamoğlu’nun saf dışı bırakılması, Bloomberg’e göre bu planların bir parçası olarak değerlendiriliyor.