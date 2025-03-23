İmamoğlu için Kıbrıs da sandık başında
CHP'nin Cumhurbaşkanı adaylığı için Ekrem İmamoğlu’nun tek aday olduğu ön seçim, Kıbrıs’ın kuzeyinde de başladı. Saat 17:00’ye kadar devam edecek seçimde, CHP üyesi olmayanlar da "Dayanışma Sandığı" üzerinden oy kullanabilecek.
CHP'nin Cumhurbaşkanı adaylığı için Ekrem İmamoğlu’nun tek aday olduğu ön seçim, Kıbrıs’ın kuzeyinde de başladı. Saat 17:00’ye kadar devam edecek seçimde, CHP üyesi olmayanlar da "Dayanışma Sandığı" üzerinden oy kullanabilecek.
Girne, Lefkoşa ve Gazimağusa’da kurulan sandıklarda oy kullanmak için Türkiye Cumhuriyeti kimliği veya CHP üyeliği zorunluluğu bulunmuyor.
CHP'de Ekrem İmamoğlu’nun tek aday olduğu Cumhurbaşkanı adaylığı ön seçimi KKTC’de de gerçekleştirilirken, oy verme işlemi 17:00’ye kadar sürecek. Seçim için Türkiye Cumhuriyeti kimliği ya da CHP üyeliği şartı bulunmuyor.
Kıbrıs’ın kuzeyindeki sandıklar şu adreslerde yer alıyor:
GİRNE
Mustafa Çağatay Cadd.no:46: Medikalist Sağlık Ürünleri Ofisi
Bülent BÜLENT: 0533 855 20 34
LEFKOŞA
ŞHT.Özker Muhittin Sok.No:4
Küçük Kaymaklı / LTB Karşısı: Güneş Kırtasiye Ofisi
Tuncer KAYABAŞI: 0533 855 19 19
GAZİMAĞUSA
Ayhan Niyazi Sok. Kandilli Fırını Yanı: KKTC Ehlibeyt Kültür ve Dayanışma Derneği Ofisi
Melek GÖKKAYA: 0533 830 27 62