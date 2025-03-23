İmamoğlu için Kıbrıs da sandık başında

CHP'nin Cumhurbaşkanı adaylığı için Ekrem İmamoğlu’nun tek aday olduğu ön seçim, Kıbrıs’ın kuzeyinde de başladı. Saat 17:00’ye kadar devam edecek seçimde, CHP üyesi olmayanlar da "Dayanışma Sandığı" üzerinden oy kullanabilecek.

Girne, Lefkoşa ve Gazimağusa’da kurulan sandıklarda oy kullanmak için Türkiye Cumhuriyeti kimliği veya CHP üyeliği zorunluluğu bulunmuyor.

CHP'de Ekrem İmamoğlu’nun tek aday olduğu Cumhurbaşkanı adaylığı ön seçimi KKTC’de de gerçekleştirilirken, oy verme işlemi 17:00’ye kadar sürecek. Seçim için Türkiye Cumhuriyeti kimliği ya da CHP üyeliği şartı bulunmuyor.

Kıbrıs’ın kuzeyindeki sandıklar şu adreslerde yer alıyor:

GİRNE

Mustafa Çağatay Cadd.no:46: Medikalist Sağlık Ürünleri Ofisi

Bülent BÜLENT: 0533 855 20 34

LEFKOŞA

ŞHT.Özker Muhittin Sok.No:4

Küçük Kaymaklı / LTB Karşısı: Güneş Kırtasiye Ofisi

Tuncer KAYABAŞI: 0533 855 19 19

GAZİMAĞUSA

Ayhan Niyazi Sok. Kandilli Fırını Yanı: KKTC Ehlibeyt Kültür ve Dayanışma Derneği Ofisi

Melek GÖKKAYA: 0533 830 27 62