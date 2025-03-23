İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı; Şişli Belediyesi’ne kayyum atandı

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevden alındığını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, 'silahlı terör örgütüne yardım etmek' suçundan ise zaten diğer soruşturmada tutuklanmasına karar verildiği gerekçesiyle, gelinen aşamada tutuklama talebinin reddine karar verildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek, rüşvet almak, kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin 23.03.2025 tarihli ve 2025/347 no sayılı kararına istinaden tutuklanmış; Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.

Şişli Belediyesi'ne kayyum!

Bakanlık ayrıca 'terör' soruşturmasından tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın 'geçici bir tedbir' olarak görevden uzaklaştırıldığını ve yerine Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'in kayyum olarak atandığını bildirdi.

Murat Çalık görevden alındı

Bakanlığın açıklamasında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın "geçici bir tedbir" olarak görevden uzaklaştırıldığı duyuruldu.