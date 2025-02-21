İmamoğlu CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmak için resmen başvuru yaptı

CHP'li milletvekilleri, Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı için imza toplamıştı. Adaylık için gerekli imza sayısına ulaşan İmamoğlu, başvurusunu resmen yaptı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından dilekçeyi imzaladığı anı paylaştı. İmamoğlu ayrıca, "Bugün yeni bir başlangıcın ilk adımını atarak, mensubu olmaktan onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı Adayı olmak için resmi müracaatımı yaptım" dedi.

İmamoğlu, paylaşımında "İnsanca yaşamayı hak eden, özgürlüğe, adalete, refaha ve birlik olmaya hasret milletimizle bir yolculuğa çıkıyoruz. Devletimizi demokratik ve güçlü, milletimizi zengin ve huzurlu, vatandaşlarımızı eşit ve özgür kılma yolculuğuna çıkıyoruz" ifadelerine yer verdi.