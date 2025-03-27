İmamoğlu: "Bu yolculuğun sonunda aydınlık bir Türkiye var"

CHP Parti Meclisi tarafından cumhurbaşkanı adaylığı oybirliğiyle resmiyet kazanan Ekrem İmamoğlu, ilk mesajında "Bu yolculuğun sonunda demokrasi var, hukuk var, adalet var, refah var. Hepsinden önemlisi aydınlık bir Türkiye var" dedi.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde bulunan Ekrem İmamoğlu, CHP Cumhurbaşkanı Adayı ilan edilmesinin ardından ilk mesajını paylaştı.

İmamoğlu, ilk mesajında "Bu yolculuğun sonunda demokrasi var, hukuk var, adalet var, refah var. Hepsinden önemlisi aydınlık bir Türkiye var" dedi.

İmamoğlu, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanlığı Adaylığım, Parti Meclisimiz ve TBMM Grubumuzda oy birliğiyle resmiyet kazandı. Bu sürece büyük bir özveriyle destek veren Genel Başkanım Sn. Özgür Özel’e, partimin yetkili organlarına, meclis grubumuza, ön seçime katılan parti neferlerimize ve 15.5 milyon vatandaşımıza şükranlarımı sunuyorum. Bundan böyle uzun, zorlu, engellerle dolu bir yolculukta olacağız. Bu yolculuğun sonunda demokrasi var, hukuk var, adalet var, refah var. Hepsinden önemlisi aydınlık bir Türkiye var."